Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO

Lista de procurados: oito mineiros estão entre criminosos mais perigosos

Denúncias anônimas podem ser feitas, de forma anônima, através dos números 190, 197 ou 181

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/12/2025 17:19

compartilhe

SIGA
x
Minas Gerais elegeu oito criminosos para a lista divulgada pelo Governo Federal
Minas Gerais elegeu oito criminosos para a lista divulgada pelo Governo Federal crédito: Divulgação/Governo Federal

Uma nova lista dos criminosos mais procurados do Brasil foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta terça-feira (9/12) e conta com 197 brasileiros. Dentre eles, oito são mineiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais



Cada estado pode indicar até oito nomes de criminosos que atendem a uma matriz de risco definida, considerando principalmente o grau de periculosidade. De acordo com a pasta, a implementação da lista, que é divulgada há dois anos, representa um esforço conjunto para aprimorar a segurança pública e combater organizações criminosas no Brasil.

Caso a população tenha informações sobre os criminosos, a denúncia pode ser feita pelos números 190, 197 ou 181. O registro é anônimo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira a lista dos mineiros procurados:

Anderson Ferreira Santos

  • Apelido: Andinha, vulgo Bala do CV (Comando Vermelho)

Anderson Ferreira Santos, vulgo Bala CV
Anderson Ferreira Santos, vulgo Bala CV Divulgação/Governo Federal


Ângelo Gonçalves de Miranda Filho

  • Apelido: Anjinho, Anjo, Pezão do PCC (Primeiro Comando da Capital)

Ângelo Gonçalves de Miranda Filho, vulgo Anjinho
Ângelo Gonçalves de Miranda Filho, vulgo Anjinho Divulgação/Governo Federal



Dalmo Gomes dos Santos

  • Apelido: O Rebelde do PCC, Artigo 118

Dalmo Gomes dos Santos, Rebelde do PCC
Dalmo Gomes dos Santos, Rebelde do PCC Divulgação/Governo Federal


Douglas de Azevedo Carvalho

  • Apelido: Mancha

Douglas de Azevedo Carvalho, vulgo Mancha
Douglas de Azevedo Carvalho, vulgo Mancha Divulgação/Governo Federal


Marcelo Jaime Gonçalves

  • Apelido: Marcelinho Pisca Pisca CV (Comando Vermelho)

Marcelo Jaime Gonçalves, vulgo Pisca Pisca CV
Marcelo Jaime Gonçalves, vulgo Pisca Pisca CV Divulgação/Governo Federal



Paulo Sérgio Sousa da Silva Júnior

  • Apelido: Ladrão

Paulo Sérgio Sousa da Silva Júnior, vulgo Ladrão
Paulo Sérgio Sousa da Silva Júnior, vulgo Ladrão Divulgação/Governo Federal



Rafael Carlos da Silva Ferreira

  • Apelido: Paraíba TCP (Terceiro Comando Puro)

Rafael Carlos da Silva Ferreira, vulgo Paraíba TCP
Rafael Carlos da Silva Ferreira, vulgo Paraíba TCP Divulgação/Governo Federal

Sonny Clay Dutra

  • Apelido: Nenhum

Sonny Clay Dutra
Sonny Clay Dutra Divulgação/Governo Federal

Tópicos relacionados:

crime foragido-da-justica minas-gerais procurado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay