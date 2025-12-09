Lista de procurados: oito mineiros estão entre criminosos mais perigosos

Uma nova lista dos criminosos mais procurados do Brasil foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta terça-feira (9/12) e conta com 197 brasileiros. Dentre eles, oito são mineiros.

Cada estado pode indicar até oito nomes de criminosos que atendem a uma matriz de risco definida, considerando principalmente o grau de periculosidade. De acordo com a pasta, a implementação da lista, que é divulgada há dois anos, representa um esforço conjunto para aprimorar a segurança pública e combater organizações criminosas no Brasil.

Caso a população tenha informações sobre os criminosos, a denúncia pode ser feita pelos números 190, 197 ou 181. O registro é anônimo.

Confira a lista dos mineiros procurados:



Anderson Ferreira Santos

Apelido: Andinha, vulgo Bala do CV (Comando Vermelho)

Anderson Ferreira Santos, vulgo Bala CV Divulgação/Governo Federal



Ângelo Gonçalves de Miranda Filho

Apelido: Anjinho, Anjo, Pezão do PCC (Primeiro Comando da Capital)

Ângelo Gonçalves de Miranda Filho, vulgo Anjinho Divulgação/Governo Federal





Dalmo Gomes dos Santos

Apelido: O Rebelde do PCC, Artigo 118

Dalmo Gomes dos Santos, Rebelde do PCC Divulgação/Governo Federal



Douglas de Azevedo Carvalho

Apelido: Mancha

Douglas de Azevedo Carvalho, vulgo Mancha Divulgação/Governo Federal



Marcelo Jaime Gonçalves

Apelido: Marcelinho Pisca Pisca CV (Comando Vermelho)

Marcelo Jaime Gonçalves, vulgo Pisca Pisca CV Divulgação/Governo Federal





Paulo Sérgio Sousa da Silva Júnior

Apelido: Ladrão

Paulo Sérgio Sousa da Silva Júnior, vulgo Ladrão Divulgação/Governo Federal





Rafael Carlos da Silva Ferreira

Apelido: Paraíba TCP (Terceiro Comando Puro)

Rafael Carlos da Silva Ferreira, vulgo Paraíba TCP Divulgação/Governo Federal

Sonny Clay Dutra

Apelido: Nenhum