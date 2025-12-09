Lista de procurados: oito mineiros estão entre criminosos mais perigosos
Denúncias anônimas podem ser feitas, de forma anônima, através dos números 190, 197 ou 181
Uma nova lista dos criminosos mais procurados do Brasil foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta terça-feira (9/12) e conta com 197 brasileiros. Dentre eles, oito são mineiros.
Cada estado pode indicar até oito nomes de criminosos que atendem a uma matriz de risco definida, considerando principalmente o grau de periculosidade. De acordo com a pasta, a implementação da lista, que é divulgada há dois anos, representa um esforço conjunto para aprimorar a segurança pública e combater organizações criminosas no Brasil.
Caso a população tenha informações sobre os criminosos, a denúncia pode ser feita pelos números 190, 197 ou 181. O registro é anônimo.
Confira a lista dos mineiros procurados:
Anderson Ferreira Santos
- Apelido: Andinha, vulgo Bala do CV (Comando Vermelho)
Ângelo Gonçalves de Miranda Filho
- Apelido: Anjinho, Anjo, Pezão do PCC (Primeiro Comando da Capital)
Dalmo Gomes dos Santos
- Apelido: O Rebelde do PCC, Artigo 118
Douglas de Azevedo Carvalho
- Apelido: Mancha
Marcelo Jaime Gonçalves
- Apelido: Marcelinho Pisca Pisca CV (Comando Vermelho)
Paulo Sérgio Sousa da Silva Júnior
- Apelido: Ladrão
Rafael Carlos da Silva Ferreira
- Apelido: Paraíba TCP (Terceiro Comando Puro)
Sonny Clay Dutra
- Apelido: Nenhum