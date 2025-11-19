Assine
Foragida de BH por organização criminosa e lavagem de dinheiro presa em MG

Mulher de 44 anos era procurada pela Justiça da capital mineira e foi detida com barra de maconha

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/11/2025 08:37 - atualizado em 19/11/2025 08:44

Foragida por organização criminosa e lavagem de bens e valores é presa no interior de MG
Os militares confirmaram que a mulher tinha um mandado expedido crédito: PMMG/Reprodução

Uma mulher de 44 anos, foragida da Justiça de Belo Horizonte pelos crimes de organização criminosa e lavagem de bens e valores, foi presa nessa terça-feira (18/11) em São Domingos do Prata (MG), na Região Central do estado.

A Polícia Militar recebeu informações de militares de Nova Era indicando que uma caminhonete Volkswagen Saveiro Cross branca havia passado pela cidade e que uma das ocupantes possuía mandado de prisão em aberto. Com base no alerta, equipes montaram uma operação de cerco e bloqueio, conseguindo abordar o veículo na Rua Capitão Francisco de Paula Carneiro, no Bairro Boa Vista.

Durante a checagem dos passageiros, os militares confirmaram que a mulher tinha um mandado expedido pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte. Em uma busca pessoal, os policiais encontraram com ela uma barra de maconha e um telefone celular.

A suspeita recebeu voz de prisão tanto pelo cumprimento do mandado quanto pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Materiais apreendidos

  • 01 barra de maconha
  • 01 aparelho celular

