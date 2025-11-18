Assine
MEGAOPERAÇÃO

Mais de 40 pessoas ligadas a facção fluminense são presas na Zona da Mata

Dinheiro, drogas e armas de fogo foram apreendidas. Dois líderes que comandavam a região mineira foram presos na cidade do Rio de Janeiro (RJ)

18/11/2025 18:29 - atualizado em 18/11/2025 18:29

Mais de 100 agentes atuaram na operação
Mais de 100 agentes atuaram na operação crédito: Divulgação/MPMG

Mais de 40 pessoas ligadas à facção Comando Vermelho, com atuação na Zona da Mata mineira, foram presas em uma operação em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18/11). 

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a ação mirou pessoas envolvidas no tráfico de drogas e armas, homicídios e outros crimes violentos praticados por membros de uma organização criminosa vinculada à facção carioca nas cidades mineiras de Ubá, Tocantins, Eugenópolis, Além Paraíba e Rio Pomba. 

No estado fluminense, os mandados foram cumpridos na capital. Conforme os registros, duas pessoas apontadas como líderes da facção em MG foram presos na cidade carioca. Outras 14 pessoas foram presas na cidade de Tocantins (MG), oito em Ubá, uma em Além Paraíba, uma em Eugenópolis e duas no município de Rio Pomba. 

A operação, batizada de “Meetinghouse”, foi deflagrada pelo MPMG e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro e com apoio das polícias penais mineira e carioca e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cerca de 100 agentes atuaram na operação. 

Até o momento, 46 pessoas foram presas. Entre elas, 28 tiveram mandado de prisão temporária cumprido, duas de prisão preventiva e outras 16 pessoas foram presas em flagrante. 

Também foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão que recolheram drogas, aparelhos eletrônicos e armas de fogo. Segundo o MPMG, dois imóveis que eram usados pelo crime organizado também foram interditados por determinação judicial e todos os veículos e valores e dinheiro usados no crime foram apreendidos.

Afinal, o que foi apreendido?

144 porções de cocaína

41 pedras de crack

31 porções e uma barra de maconha

2 revólveres de calibre .32 milímetros e 1 simulacro de arma de fogo

62 munições de calibres variados

3 bombas artesanais

25 aparelhos celulares, 1 tablet, 1 notebook, 5 câmeras, 4 DVRs e 2 rádios HT

4 balanças de precisão

R$ 10 mil em dinheiro

Materiais para embalagem de drogas

1 veículo

