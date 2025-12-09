Detento é encontrado morto em presídio de Patos de Minas

Um detento do presídio de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi encontrado morto, na madrugada desta terça-feira (9/12), por colegas de cela. Um caso de homicídio ainda não foi descartado.

Pouco antes das 2h da madrugada, outros detentos informaram à Polícia Penal que o preso, de 36 anos, teria se enforcado na cela.

Leonardo de Souza Ribeiro, natural de Itanhandu, no Sul de Minas, foi encontrado pendurado pelo pescoço com um lençol amarrado à grade da janela.

Às 2h30, a médica da equipe do Samu atestou a morte. A análise de local da perícia da Polícia Civil contestou a versão de suicídio, informando à direção da unidade prisional que o corpo teria ferimentos incompatíveis com enforcamento, não descartando a tese de homicídio.

A polícia ainda vai investigar a informação de que dois colegas de cela poderiam ser o autores da morte.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que "a direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. As demais apurações e perícias são de responsabilidade da Polícia Civil".

O texto ainda diz que Leonardo Ribeiro tem passagens pelo sistema prisional desde 2009 e estava no presídio de Patos de Minas desde 12 de março de 2025.