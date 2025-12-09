Detento é encontrado morto em presídio de Patos de Minas
Análise da perícia não descarta tese de homicídio de homem de 36 anos, natural de Itanhandu, no Sul de Minas. Ferimentos seriam incompatíveis com enforcamento
Um detento do presídio de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foi encontrado morto, na madrugada desta terça-feira (9/12), por colegas de cela. Um caso de homicídio ainda não foi descartado.
Pouco antes das 2h da madrugada, outros detentos informaram à Polícia Penal que o preso, de 36 anos, teria se enforcado na cela.
Leonardo de Souza Ribeiro, natural de Itanhandu, no Sul de Minas, foi encontrado pendurado pelo pescoço com um lençol amarrado à grade da janela.
Às 2h30, a médica da equipe do Samu atestou a morte. A análise de local da perícia da Polícia Civil contestou a versão de suicídio, informando à direção da unidade prisional que o corpo teria ferimentos incompatíveis com enforcamento, não descartando a tese de homicídio.
A polícia ainda vai investigar a informação de que dois colegas de cela poderiam ser o autores da morte.
Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que "a direção da unidade prisional instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido. As demais apurações e perícias são de responsabilidade da Polícia Civil".
O texto ainda diz que Leonardo Ribeiro tem passagens pelo sistema prisional desde 2009 e estava no presídio de Patos de Minas desde 12 de março de 2025.