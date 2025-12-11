Assine
CIDADE DOS BARES

‘Madrugão’: BH passa a contar com 128 linhas durante a madrugada

Além das linhas já existentes, PBH criou a Linha 10, com rota que passa pelas principais áreas da vida noturna da capital. Confira trajeto

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
11/12/2025 15:29

Em evento na PBH, Álvaro Damião afirma que vai conversar com Lula sobre verba para a saúde
Prefeito Álvaro Damião (União Brasil) anunciou novidades no transporte coletivo de BH nesta quinta-feira (11/12), quando assinou decreto que isenta a tarifa dos ônibus aos domingos e feriados crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A capital dos bares passa a contar com o serviço “Madrugão”, iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte com o objetivo de melhorar o transporte para aqueles que precisam se locomover pela cidade durante a madrugada. A novidade foi anunciada na manhã desta quinta-feira (11/12), durante a assinatura do decreto de isenção de tarifa dos ônibus aos domingos e feriados.

A nova rede passará a operar com 128 linhas entre 0h e 3h59, todos os dias da semana, a partir da madrugada do próximo sábado, 13 de dezembro, como um marco do aniversário de BH. Atualmente, após meia-noite, a rede reduz para 123 linhas. 

“Um pedido antigo do povo de Belo Horizonte, principalmente donos de bares e restaurantes, porque a cidade estava adormecendo muito cedo. O 'Madrugão' vem para ajudar os trabalhadores e aqueles que querem sair para curtir a noite na cidade e não conseguiam voltar para casa porque não tinha ônibus”, declarou o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). 

Outra novidade é a criação da Linha 10, totalmente noturna, que circulará pelos principais pontos da vida noturna na área central da capital, entre 23h20 e 4h, com  partidas a cada 25 minutos. O percurso passará pela Estação Central, Praça da Liberdade, Praça Raul Soares, área hospitalar e Mercado Novo, assim como pelos bairros Floresta, Savassi e Lourdes. 

O Madrugão ainda inclui 27 viagens adicionais aos domingos, 33 aos sábados e 32 nos dias úteis em 20 linhas noturnas, além de alterar itinerários de 20 linhas para adequar à demanda. 

Linhas, itinerários e horários podem ser consultados no site da Sumob.

Pesquisa origem-destino

O aumento de linhas e viagens noturnas é resultado da pesquisa origem-destino, feita pela PBH este ano e finalizada em agosto, visando mapear as necessidades da população que depende do transporte público à noite e nas madrugadas. Foram identificados os horários de maior demanda, os principais pontos de partida e chegada e os padrões de deslocamento dos usuários. 

O levantamento mostrou que 35% dos funcionários deixam o trabalho entre 20h e 5h, com pico entre 22h e 23h. Também revela que 75% dos entrevistados trabalham em BH e 60% moram na capital. 

“A gente não vai conseguir atender àqueles que trabalham em Belo Horizonte, mas moram na região metropolitana, porque o metropolitano ainda não circula de madrugada, mas a parte de Belo Horizonte estamos fazendo”, explica Damião.

