‘Madrugão’: BH passa a contar com 128 linhas durante a madrugada

A capital dos bares passa a contar com o serviço “Madrugão”, iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte com o objetivo de melhorar o transporte para aqueles que precisam se locomover pela cidade durante a madrugada. A novidade foi anunciada na manhã desta quinta-feira (11/12), durante a assinatura do decreto de isenção de tarifa dos ônibus aos domingos e feriados.

A nova rede passará a operar com 128 linhas entre 0h e 3h59, todos os dias da semana, a partir da madrugada do próximo sábado, 13 de dezembro, como um marco do aniversário de BH. Atualmente, após meia-noite, a rede reduz para 123 linhas.

“Um pedido antigo do povo de Belo Horizonte, principalmente donos de bares e restaurantes, porque a cidade estava adormecendo muito cedo. O 'Madrugão' vem para ajudar os trabalhadores e aqueles que querem sair para curtir a noite na cidade e não conseguiam voltar para casa porque não tinha ônibus”, declarou o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil).

Outra novidade é a criação da Linha 10, totalmente noturna, que circulará pelos principais pontos da vida noturna na área central da capital, entre 23h20 e 4h, com partidas a cada 25 minutos. O percurso passará pela Estação Central, Praça da Liberdade, Praça Raul Soares, área hospitalar e Mercado Novo, assim como pelos bairros Floresta, Savassi e Lourdes.

O Madrugão ainda inclui 27 viagens adicionais aos domingos, 33 aos sábados e 32 nos dias úteis em 20 linhas noturnas, além de alterar itinerários de 20 linhas para adequar à demanda.

Linhas, itinerários e horários podem ser consultados no site da Sumob.

Pesquisa origem-destino

O aumento de linhas e viagens noturnas é resultado da pesquisa origem-destino, feita pela PBH este ano e finalizada em agosto, visando mapear as necessidades da população que depende do transporte público à noite e nas madrugadas. Foram identificados os horários de maior demanda, os principais pontos de partida e chegada e os padrões de deslocamento dos usuários.

O levantamento mostrou que 35% dos funcionários deixam o trabalho entre 20h e 5h, com pico entre 22h e 23h. Também revela que 75% dos entrevistados trabalham em BH e 60% moram na capital.

“A gente não vai conseguir atender àqueles que trabalham em Belo Horizonte, mas moram na região metropolitana, porque o metropolitano ainda não circula de madrugada, mas a parte de Belo Horizonte estamos fazendo”, explica Damião.