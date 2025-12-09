Assine
Passagem de ônibus gratuita em BH: o que mudou?

Saiba em detalhes como vai funcionar a gratuidade nos ônibus da capital mineira aos domingos, quem tem direito e quais linhas estão incluídas na medida

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
09/12/2025 10:53 - atualizado em 09/12/2025 11:00

Passagem de ônibus gratuita em BH: o que mudou?
Passagem de ônibus gratuita em BH: o que mudou? crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

A partir de 14 de dezembro de 2025, os moradores de Belo Horizonte poderão usar o transporte público sem pagar nada aos domingos e feriados nacionais. A medida faz parte do programa "Catraca Livre", lançado pela prefeitura em comemoração aos 128 anos da capital mineira, e implementa a tarifa zero para todas as linhas de ônibus municipais nesses dias.

Para ter acesso ao benefício, não é necessário cadastro prévio. Passageiros que possuem o cartão BHBus devem aproximá-lo do validador normalmente, mas nenhum valor será debitado. Para quem não tem o cartão, o motorista fará a liberação da catraca. O acesso gratuito é válido durante todo o dia, do primeiro ao último horário de cada linha.

A gratuidade é uma iniciativa para incentivar o uso do transporte público em atividades de lazer, cultura e convívio social. Segundo dados oficiais, cerca de 190 mil pessoas utilizam os ônibus aos domingos. Com a nova regra, a administração municipal espera facilitar o acesso da população a parques, praças, feiras e centros culturais, movimentando a cidade nos dias de descanso.

Quais linhas de ônibus terão passagem gratuita?

A tarifa zero será aplicada em todas as linhas de ônibus gerenciadas pela BHTrans, a empresa que cuida do trânsito e do transporte na cidade. Isso significa que a gratuidade vale tanto para os ônibus convencionais (azuis) quanto para os suplementares (amarelos).

A medida abrange o funcionamento durante o dia inteiro, seguindo a tabela de horários de domingo e feriados de cada linha. A gratuidade não se aplica aos dias úteis e aos sábados, que continuarão com a cobrança normal da passagem.

Além dos domingos, a passagem gratuita também será válida em todos os feriados nacionais. O primeiro feriado a contar com a novidade será o Natal, em 25 de dezembro.

Outras datas comemorativas ao longo do ano, como o Dia do Trabalhador e o Aniversário de Belo Horizonte, também terão o benefício, conforme o calendário oficial divulgado pela prefeitura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

belo-horizonte bh passagem-de-onibus tarifa-zero

