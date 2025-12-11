Aniversário de BH: confira as mudanças no trânsito nesta quinta e sexta

Devido aos shows em comemoração do aniversário de Belo Horizonte que ocorrem nesta sexta-feira (12/12) na Praça da Estação, Região Central da capital, a prefeitura (PBH) vai realizar uma operação com mudanças no trânsito. As intervenções vão começar às 21h desta quinta-feira (11/12) e incluem estreitamento e interdição total de faixas e desvios, além da ampliação de horários de algumas linhas de ônibus.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar) vão atuar no monitoramento, na fiscalização e na orientação de motoristas e pedestres. Também serão colocadas faixas de tecido com indicações das mudanças.

A festa que vai celebrar os 128 anos de história da capital mineira contará com shows de Sorriso Maroto, Nattan e Bruna Lipiani, a partir das 20h desta sexta-feira, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados no site da Nenety Eventos.

Confira os detalhes da operação

Quinta-Feira (11/12)

A partir das 21h, haverá um estreitamento de faixas para instalação de banheiros químicos: Rua dos Caetés, Rua Aarão Reis e à direita da Avenida dos Andradas, entre o Viaduto da Floresta e a Rua dos Tupinambás (ambos os sentidos).

Sexta-Feira (12/12)

A partir das 20h, será realizada a interdição total da Avenida dos Andradas, entre as ruas Guaicurus e Carijós, em ambos os sentidos;

Será implantado plano de conversão à esquerda da Avenida dos Andradas para a Rua dos Carijós (sentido Rodoviária);

O acesso à estação de trens da Vale será permitido por meio das ruas dos Tupinambás e Aarão Reis.

Desvios

Sentido Rodoviária/Centro: Guaicurus, Rua da Bahia, Avenida Amazonas, Rua Espírito Santo, Rua dos Caetés, Bahia, Avenida Afonso Pena;

Sentido Rodoviária/Amazonas e região Oeste: Guaicurus, Rua da Bahia, Avenida Amazonas;

Sentido Rodoviária/área hospitalar: Guaicurus, Rua da Bahia, Avenida Amazonas, Rua Espírito Santo, Rua dos Caetés, Bahia, Rua Tupinambás, Avenida dos Andradas;

Sentido hospitais/Rodoviária ou Complexo da Lagoinha: Avenida dos Andradas, Rua dos Carijós, Rua Espírito Santo, Avenida do Contorno, Complexo da Lagoinha ou Avenida dos Andradas, Avenida do Contorno (antigo Perrella), Viaduto da Floresta, Avenida do Contorno, Complexo da Lagoinha.

Transporte coletivo

A partir de 0h15 de sábado, as linhas de transporte coletivo 1505, 2104, 3302A, 3503A, 4033, 9032, 5503A, 5033, 5035, 8001A e 9032 terão mais viagens para atender os passageiros após os shows.

As linhas 30, 63 e 83P também terão reforço nas viagens para atender as estações:

Linha 30: embarque na Rua dos Caetés, 237, atendendo as estações Barreiro e Diamante;

Linha 63: embarque na Estação Move Rio de Janeiro, atendendo as estações da Avenida Antônio Carlos, Pampulha, Vilarinho e Venda Nova;

Linha 83P: embarque na Estação Move Rio de Janeiro, atendendo os pontos de ônibus da Avenida Cristiano Machado e a estação São Gabriel.

Táxi

Serão disponibilizados dois pontos de táxis nas proximidades do show:

Rua dos Tupinambás, entre Espírito Santo e Bahia;

Rua da Bahia, entre Contorno e Guaicurus (acesso pela Espírito Santo e Contorno).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata