Aniversário de BH terá shows gratuitos na Praça da Estação; confira

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Belo Horizonte completará 128 anos na sexta-feira do dia 12 de dezembro e a prefeitura da capital anunciou que a comemoração contará com shows na Praça da Estação, no Centro da cidade. “É o sextou de aniversário de Belo Horizonte”, postou o prefeito Álvaro Damião em sua conta do Instagram.

A programação, organizada pela iniciativa privada, confirmou a participação do grupo Sorriso Maroto e dos cantores Nattan e Bruna Lipiani. A festa está marcada para começar às 21h e encerrar às 4h.

A entrada nos shows é gratuita, mediante retirada prévia de ingressos e sujeita à lotação do espaço. A distribuição dos ingressos e demais informações sobre o evento serão divulgadas pelos organizadores em seus canais oficiais.

Serviço

Evento: Aniversário 128 Anos Belo Horizonte

Data: 12 de dezembro

Horário: das 21h às 4h

Local: Praça da Estação – Centro, Belo Horizonte

Atrações: Sorriso Maroto, Nattan e Bruna Lipiani

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos (sujeita à lotação)

Apoio institucional: Prefeitura de Belo Horizonte