Aniversário de BH terá shows gratuitos na Praça da Estação; confira
A programação, organizada pela iniciativa privada, contará com apresentações de Sorriso Maroto, Nattan e Bruna Lipiani
Belo Horizonte completará 128 anos na sexta-feira do dia 12 de dezembro e a prefeitura da capital anunciou que a comemoração contará com shows na Praça da Estação, no Centro da cidade. “É o sextou de aniversário de Belo Horizonte”, postou o prefeito Álvaro Damião em sua conta do Instagram.
A programação, organizada pela iniciativa privada, confirmou a participação do grupo Sorriso Maroto e dos cantores Nattan e Bruna Lipiani. A festa está marcada para começar às 21h e encerrar às 4h.
A entrada nos shows é gratuita, mediante retirada prévia de ingressos e sujeita à lotação do espaço. A distribuição dos ingressos e demais informações sobre o evento serão divulgadas pelos organizadores em seus canais oficiais.
Serviço
Evento: Aniversário 128 Anos Belo Horizonte
Data: 12 de dezembro
Horário: das 21h às 4h
Local: Praça da Estação – Centro, Belo Horizonte
Atrações: Sorriso Maroto, Nattan e Bruna Lipiani
Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos (sujeita à lotação)
Apoio institucional: Prefeitura de Belo Horizonte