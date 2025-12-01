Assine
128 ANOS

Aniversário de BH terá shows gratuitos na Praça da Estação; confira

A programação, organizada pela iniciativa privada, contará com apresentações de Sorriso Maroto, Nattan e Bruna Lipiani

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
01/12/2025 13:36 - atualizado em 01/12/2025 13:55

O Ipê da Praça da estação no final da tarde
A entrada nos shows é gratuita, mediante retirada prévia de ingressos e sujeita à lotação do espaço crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Belo Horizonte completará 128 anos na sexta-feira do dia 12 de dezembro e a prefeitura da capital anunciou que a comemoração contará com shows na Praça da Estação, no Centro da cidade. “É o sextou de aniversário de Belo Horizonte”, postou o prefeito Álvaro Damião em sua conta do Instagram.

A programação, organizada pela iniciativa privada, confirmou a participação do grupo Sorriso Maroto e dos cantores Nattan e Bruna Lipiani. A festa está marcada para começar às 21h e encerrar às 4h.

A entrada nos shows é gratuita, mediante retirada prévia de ingressos e sujeita à lotação do espaço. A distribuição dos ingressos e demais informações sobre o evento serão divulgadas pelos organizadores em seus canais oficiais. 

Serviço

Evento: Aniversário 128 Anos Belo Horizonte

Data: 12 de dezembro

Horário: das 21h às 4h

Local: Praça da Estação – Centro, Belo Horizonte

Atrações: Sorriso Maroto, Nattan e Bruna Lipiani

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingressos (sujeita à lotação)

Apoio institucional: Prefeitura de Belo Horizonte

