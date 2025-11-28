BH: conclusão do Espaço Multiuso do Parque Municipal é adiada mais uma vez

A conclusão do Espaço Multiuso do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, no Centro de Belo Horizonte, foi adiada mais uma vez. Em maio deste ano, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) informou que as novas estruturas ficariam prontas no segundo semestre de 2025, mas o cronograma da obra está sendo reajustado, de acordo com o Executivo municipal. Uma nova data para a conclusão das obras ainda não foi definida.

A PBH afirma que o cronograma da obra foi impactado por “pendências técnicas identificadas nos projetos executivos após a compatibilização dos projetos de sonorização, iluminação e cenografia, que foram atualizados”. A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informa que as obras seguem em andamento.

Atualmente, estão sendo feitas instalações elétricas e climatização do espaço, que ocupará o lugar onde antes abrigava o Colégio Imaco. A PBH afirma que até o momento foi concluída a montagem da estrutura metálica da cobertura. “Com 34 metros de diâmetro e sustentada por apenas cinco colunas, a cobertura se projeta com um balanço de 21 metros sobre o pátio central e também a cobertura, com 58 toneladas de aço”, informa.

Imbróglio ao longo dos anos

Anunciada em 2011, com muitas interrupções ao longo dos anos e com retomada da licitação publicada em dezembro de 2023, as novas intervenções começaram em março do ano passado e tinham previsão de término ainda para 2024. De acordo com a Prefeitura de BH, esse atraso na entrega ocorreu devido à licitação para itens não previstos no escopo original, de mais de uma década atrás, e que antes abrangia só a parte estrutural do espaço, como instalação de cortinas, poltronas e divisórias acústicas. A princípio, o prazo de execução era de 270 dias corridos contados da emissão da ordem de serviço.

O Estado de Minas acompanhou a jornada instável de construção do espaço voltado para a cultura e o lazer desde o início. Em abril de 2013, em reportagem publicada, foi informado que, a princípio, a previsão era que o Governo de Minas financiasse R$ 13,5 milhões e o espaço fosse entregue em março de 2014.

Em agosto de 2013, o Estado de Minas publicou que “a construção do Espaço Multiuso no lugar do antigo Colégio Imaco, dentro do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, Centro de Belo Horizonte, não passou da demolição da antiga escola”.

O “refinamento dos projetos” foi a justificativa apresentada pela Sudecap na época. Na ocasião, a então Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) informou que a liberação de recursos por parte do governo estava condicionada à solução de algumas pendências técnicas no projeto

Em março de 2014, a cena se repetiu. Mais uma vez, a paralisação das obras foi noticiada. Na ocasião, a Sudecap não se manifestou, mas um especialista ouvido pelo EM explicou que o atraso e interrupção decorriam de um problema financeiro, tecnicamente denominado “reequilíbrio de preços”.

Anos depois, em 2017, a PBH informou que um novo convênio com o Estado (MGI/Setop), que é o concedente dos recursos, foi firmado para que a execução da obra tivesse continuidade naquele ano. O Executivo municipal afirmou na época que as fundações e construção de parte da estrutura, assim como parte das instalações elétricas e hidráulicas, haviam sido feitas, mas a reportagem flagrou a situação de completo abandono do espaço, cercado de mato e com materiais da obra expostos ao ar livre.

O espaço

A nova infraestrutura será implantada em uma área de 4.425 m² do Parque Municipal, com quase 3 mil m² de área construída. O equipamento vai contar um espaço multiuso coberto, com capacidade para até 4,5 mil pessoas em pé, que vai poder receber eventos de pequeno a grande porte, como shows, espetáculos de teatro, blocos carnavalescos, festejos juninos e aulas abertas, de acordo com a PBH.

Projetado pelo arquiteto Gustavo Penna, o Espaço Multiuso também terá um palco, um auditório climatizado com 223 lugares, salas de oficinas e estúdio de ensaio, que vão contar com “equipamentos técnicos e infraestrutura acústica voltados para cursos, atividades formativas e encontros de coletivos culturais”, segundo o Executivo municipal. Também estão previstos camarins climatizados, banheiros públicos, terraço contemplativo, jardins paisagísticos, área para café/lanchonete e sala administrativa.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, estão sendo investidos aproximadamente R$ 20,5 milhões com recursos próprios da PBH. A criação do Espaço Multiuso faz parte do Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte, o Centro de Todo Mundo. “O objetivo é fortalecer a programação cultural na região central da cidade, de maneira acessível, democrática e em harmonia com o patrimônio ambiental e histórico do parque”, informa o Executivo municipal.