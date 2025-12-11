Damião pede apoio federal para ampliar Tarifa Zero nos ônibus de BH

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Depois de anunciar ônibus de graça aos domingos, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), aproveitou sua participação no evento Caravana Federativa, nesta quinta-feira (11/12), para pleitear investimentos da União no financiamento da Tarifa Zero.

“(A partir do) próximo domingo, todos poderão andar de ônibus de graça, aos domingos e feriados. Só que esse subsídio é muito alto, fica muito caro para a prefeitura. Gostaríamos de dar o ônibus de graça a semana inteira, e, para isso, a gente precisa do apoio do governo federal. O senhor fala com o ministro Haddad para tirar a mão do bolso”, disse em seu discurso direcionado ao presidente Lula.

Em outubro, depois de a Câmara de BH derrubar um projeto que previa a Tarifa Zero para toda população, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a equipe econômica já estaria realizando um estudo abrangente do setor de transporte público no Brasil para avaliar a possibilidade de implementação da tarifa zero em todo território nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia