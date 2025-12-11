Assine
CARAVANA FEDERATIVA

Damião pede apoio federal para ampliar Tarifa Zero nos ônibus de BH

Prefeito de BH pleiteou investimentos durante sua fala na Caravana Federativa, no Expominas, na tarde desta quinta-feira (11/12)

11/12/2025 16:08

Álvaro Damião (União Brasil) chegou em Belo Horizonte nesta quarta-feira (18/6) após saída às pressas de Israel
Damião pediu que Lula recomende Haddad, ministro da Fazenda, a 'tirar a mão do bolso' para ampliar tarifa zero em BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Depois de anunciar ônibus de graça aos domingos, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), aproveitou sua participação no evento Caravana Federativa, nesta quinta-feira (11/12), para pleitear investimentos da União no financiamento da Tarifa Zero.

“(A partir do) próximo domingo, todos poderão andar de ônibus de graça, aos domingos e feriados. Só que esse subsídio é muito alto, fica muito caro para a prefeitura. Gostaríamos de dar o ônibus de graça a semana inteira, e, para isso, a gente precisa do apoio do governo federal. O senhor fala com o ministro Haddad para tirar a mão do bolso”, disse em seu discurso direcionado ao presidente Lula.

Em outubro, depois de a Câmara de BH derrubar um projeto que previa a Tarifa Zero para toda população, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a equipe econômica já estaria realizando um estudo abrangente do setor de transporte público no Brasil para avaliar a possibilidade de implementação da tarifa zero em todo território nacional.

