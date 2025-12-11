Carnaval 2026: PBH abre inscrições para Corte Real Momesca
Os interessados em participar serão atendidos no prédio P7 Criativo, no Centro da cidade, até 22 de dezembro
As inscrições para ocupar os cargos de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval de 2026 podem ser feitas, gratuitamente, até 22 de dezembro, na Diretoria de Eventos da Belotur. O regulamento para os interessados em compor a Corte Real Momesca foi publicado nessa quarta-feira (10/12), pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).
O atendimento ao público será feito na Rua Rio de Janeiro, 471, 11º andar, no prédio P7 Criativo, no Centro da cidade. A Diretoria de Eventos funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 18h. Os editais podem ser consultados no Portal da PBH.
Para concorrer a uma vaga na Corte, os interessados devem atender a alguns requisitos. São eles: ser brasileiro nato ou naturalizado; residir em BH; ter idade mínima de 18 anos na data da inscrição; ter concluído o ensino fundamental; não possuir vínculo com órgãos da prefeitura; não ter integrado a Corte Momesca na última edição; ser do gênero masculino para disputar o posto de Rei Momo (cis ou trans) e do gênero feminino para Rainha e Princesa (cis, trans ou travesti).
Carisma, desenvoltura e disposição para cumprir o cronograma de eventos, ações sociais e entrevistas são outros critérios a ser atendidos pelos candidatos. A agenda da Corte Momesca inclui participação em atividades do calendário oficial do Carnaval, além de visitas a entidades assistenciais, asilos e escolas.
Etapas e premiação
Os três eleitos serão representantes oficiais da folia na capital. Eles são agraciados com faixas de reconhecimento e premiação no valor líquido de R$ 44 mil para Rei Momo e Rainha e de R$ 41 mil para Princesa.
A primeira etapa do processo é o período de inscrições. Em seguida, será feita uma pré-seleção, prevista para a primeira semana de janeiro de 2026. Já a etapa final, em que serão definidos os vencedores, está prevista para ocorrer na segunda semana de janeiro de 2026. A data, o horário e o local ainda serão anunciados.
Nas fases de seleção, os participantes desfilam com trajes definidos no edital e são avaliados por uma comissão de jurados indicados pela Belotur. São considerados quesitos como comunicação, simpatia, espírito carnavalesco, samba no pé, desenvoltura, sociabilidade, facilidade de expressão, elegância e graciosidade.