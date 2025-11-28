Sympla lança edital para blocos de carnaval de BH

A Sympla divulgou um edital de carnaval de rua para algumas cidades do Brasil e Belo Horizonte foi uma das contempladas. Cada cidade poderá ter até três blocos contemplados com R$20 mil.

Os blocos interessados podem se inscrever até 1º/12 e precisam atender às exigências previstas no regulamento oficial do edital. Os representantes serão contatados para entrevistas entre 3 e 10/12.



A seleção será conduzida por uma comissão que avaliará documentos, critérios técnicos e alinhamento com as diretrizes do edital. O resultado será divulgado em 16 de dezembro no Instagram oficial da Sympla.

Os recursos poderão ser utilizados nas despesas como estrutura, som, equipe, segurança, sustentabilidade e comunicação.



De acordo com a empresa, isso faz parte da iniciativa da empresa de investir em cultura popular. As outras cidades que serão abarcadas com esse edital são Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).



Serviço:



Inscrições: de 25/11 até 1º/12



O regulamento e o edital estão disponíveis no site do Sympla.

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.