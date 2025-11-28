Assine
CARNAVAL

Sympla lança edital para blocos de carnaval de BH

As três escolas selecionadas poderão utilizar os recursos na construção das estruturas do evento

Rafael Silva*
Rafael Silva*
28/11/2025 16:18

Carnaval 2026 terá recorde de blocos cadastrados e inscrições para cortejos
Carnaval 2026 terá recorde de blocos cadastrados e inscrições para cortejos crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

A Sympla divulgou um edital de carnaval de rua para algumas cidades do Brasil e Belo Horizonte foi uma das contempladas. Cada cidade poderá ter até três blocos contemplados com R$20 mil.

Os blocos interessados podem se inscrever até 1º/12 e precisam atender às exigências previstas no regulamento oficial do edital. Os representantes serão contatados para entrevistas entre 3 e 10/12.

A seleção será conduzida por uma comissão que avaliará documentos, critérios técnicos e alinhamento com as diretrizes do edital. O resultado será divulgado em 16 de dezembro no Instagram oficial da Sympla.

Os recursos poderão ser utilizados nas despesas como estrutura, som, equipe, segurança, sustentabilidade e comunicação.

De acordo com a empresa, isso faz parte da iniciativa da empresa de investir em cultura popular. As outras cidades que serão abarcadas com esse edital são Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Serviço:

Inscrições: de 25/11 até 1º/12

O regulamento e o edital estão disponíveis no site do Sympla

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

belo-horizonte brasil carnaval cultura

