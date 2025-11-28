Sympla lança edital para blocos de carnaval de BH
As três escolas selecionadas poderão utilizar os recursos na construção das estruturas do evento
compartilheSIGA
A Sympla divulgou um edital de carnaval de rua para algumas cidades do Brasil e Belo Horizonte foi uma das contempladas. Cada cidade poderá ter até três blocos contemplados com R$20 mil.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Os blocos interessados podem se inscrever até 1º/12 e precisam atender às exigências previstas no regulamento oficial do edital. Os representantes serão contatados para entrevistas entre 3 e 10/12.
A seleção será conduzida por uma comissão que avaliará documentos, critérios técnicos e alinhamento com as diretrizes do edital. O resultado será divulgado em 16 de dezembro no Instagram oficial da Sympla.
Os recursos poderão ser utilizados nas despesas como estrutura, som, equipe, segurança, sustentabilidade e comunicação.
De acordo com a empresa, isso faz parte da iniciativa da empresa de investir em cultura popular. As outras cidades que serão abarcadas com esse edital são Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço:
Inscrições: de 25/11 até 1º/12
O regulamento e o edital estão disponíveis no site do Sympla.
* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.