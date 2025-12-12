Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Homem morre após acidente em fosso de elevador de 10 metros na BR-364

Vítima trabalhava em um patamar de um fosso de elevador quando uma peça se desprendeu do sistema de segurança instalado no teto da edificação

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/12/2025 22:18

compartilhe

SIGA
x
Acidente ocorreu quando homem trabalhava em um patamar de um fosso de elevador
Acidente ocorreu quando homem trabalhava em um patamar de um fosso de elevador crédito: CBMMG

Um homem de 50 anos morreu na tarde desta sexta-feira (12/12) após sofrer um acidente de trabalho em Planura, no Triângulo Mineiro. O caso ocorreu por volta das 17h, em um imóvel localizado à margem da rodovia BR-364, na altura do km 5.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Frutal, que atendeu a ocorrência, a vítima trabalhava em um patamar de um fosso de elevador com cerca de dez metros de profundidade quando uma peça se desprendeu do sistema de segurança instalado no teto da edificação. O objeto caiu e atingiu o homem na região entre o nariz e a boca.

Leia Mais

Os militares conseguiram acessar a vítima, que inicialmente estava consciente. Durante o atendimento, acompanhado por uma médica da região, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes realizaram manobras de reanimação por cerca de 25 minutos, mas o óbito foi constatado ainda no local.

A perícia da Polícia Civil esteve na edificação para realizar os trabalhos técnicos e apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Tópicos relacionados:

acidente br homem morre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay