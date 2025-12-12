Homem morre após acidente em fosso de elevador de 10 metros na BR-364

Um homem de 50 anos morreu na tarde desta sexta-feira (12/12) após sofrer um acidente de trabalho em Planura, no Triângulo Mineiro. O caso ocorreu por volta das 17h, em um imóvel localizado à margem da rodovia BR-364, na altura do km 5.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Frutal, que atendeu a ocorrência, a vítima trabalhava em um patamar de um fosso de elevador com cerca de dez metros de profundidade quando uma peça se desprendeu do sistema de segurança instalado no teto da edificação. O objeto caiu e atingiu o homem na região entre o nariz e a boca.

Os militares conseguiram acessar a vítima, que inicialmente estava consciente. Durante o atendimento, acompanhado por uma médica da região, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória. As equipes realizaram manobras de reanimação por cerca de 25 minutos, mas o óbito foi constatado ainda no local.

A perícia da Polícia Civil esteve na edificação para realizar os trabalhos técnicos e apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia