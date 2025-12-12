Barragem em Mariana tem obra de descaracterização concluída
Barramento Campo Grande, na Mina Alegria, em Mariana, Região Central de Minas, foi eliminada pela mineradora Vale
A obra de descaracterização da Barragem Campo Grande, na Mina Alegria, em Mariana (MG), Região Central do estado, foi concluída pela mineradora Vale. De acordo com a empresa, os trabalhos consistiram na retirada do alteamento a montante da barragem e na realização da reconfiguração da estrutura e na construção de reforços, além de impermeabilização e adequações no sistema de drenagem.
Ainda segundo a empresa, toda a documentação e as evidências técnicas da descaracterização serão submetidas à validação final dos órgãos competentes. A estrutura ainda permanecerá monitorada por no mínimo dois anos, por exigência da legislação.
Com a conclusão das obras na estrutura de Mariana, a Vale informou ter alcançado 63% de execução no Programa de Descaracterização. A Barragem Campo Grande foi a 19ª com método a montante a ser eliminada. Dessas, 16 estão em Minas Gerais e três no Pará. Outras 11 ainda serão completamente eliminadas pela empresa.
Somente no complexo da Mina Alegria, em Mariana, há três barragens a montante incluídas nesse programa. Além de Campo Grande, que foi a primeira a ter a obra de descaracterização concluída, há também as estruturas de Doutor e Xingu, que, segundo a Vale, estão em processo de eliminação.