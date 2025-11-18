Assine
OPERAÇÃO PICARETA

Operação da PF investiga extração ilegal de quartzo em MG

Ação busca desarticular grupo responsável por garimpo ilegal, que submetia trabalhadores a condições análogas à escravidão

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
Repórter
18/11/2025 10:08 - atualizado em 18/11/2025 10:11

Operação Picareta, da PF, combate extração ilegal de cristais de quartzo em MG
Operação Picareta, da PF, combate extração ilegal de cristais de quartzo em MG crédito: Divulgação/PFMG

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18/11), a Operação Picareta, que busca investigar e desarticular um grupo criminoso envolvido na extração ilegal de cristais de quartzo na região de Arcos, no Oeste de Minas Gerais. 

A ação contou com 60 policiais federais e cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em uma empresa e em diversas residências nos municípios de Arcos, Corinto, Curvelo, Diamantina, Nova Serrana, São Lourenço e Teófilo Otoni.

A operação teve como alvo três empresas e 14 investigados. Foram executadas 17 medidas cautelares, além do cumprimento de medidas de prisão. Entre as medidas impostas estão a proibição de contato entre os investigados, a restrição de acesso às áreas de garimpo e a suspensão de atividades econômicas relacionadas ao comércio de minerais. Os mandados e medidas foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal do município de Divinópolis.

 

Condições análogas à escravidão


Segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram que trabalhadores envolvidos no esquema de extração ilegal eram submetidos a condições análogas à escravidão. Foi verificado o uso de armas de fogo para limitar a liberdade dos garimpeiros e controlar as atividades ilícitas, bem como a participação de proprietários de terras que alugavam seus imóveis ao grupo criminoso.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa qualificada, usurpação de bens da União, crimes ambientais, receptação e comércio ilegal de produtos minerais, redução à condição análoga à escravidão, porte ilegal de arma de fogo, além de falsificação e uso de documentos falsos.

