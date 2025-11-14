Rompimento de Mariana: mineradora é responsabilizada pela Justiça inglesa

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A BHP foi considerada legalmente responsável pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, em sentença publicada na manhã desta sexta-feira (14/11), pelo Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e País de Gales (High Court of Justice).

As prefeituras que estão no processo também foram consideradas aptas de participar da ação. É a primeira vez que uma das mineradoras envolvidas no rompimento é considerada responsavel em todos os pontos.

A ação coletiva é movida pelo escritório internacional Pogust Goodhead contra a empresa inglesa e australiana BHP que é sócia da brasileira Vale no controle da mineradora Samarco, operadora da Barragem do Fundão.

Com o reconhecimento da responsabilidade da BHP o processo avança para a fase de quantificação dos danos a serem indenizados.

O corte de Londres determinou que a BHP é legalmente responsável pelo colapso da Barragem de Fundão por responsabilidade estrita (Lei Ambiental).

A BHP foi considerada direta e/ou indiretamente responsável pela atividade de Samarco de possuir e operar a Barragem de Fundão. Como tal, a BHP é estritamente responsável por danos causados nos termos dos Artigos 3(IV) e 14, parágrafo 1, da Lei Ambiental brasileira.

Também teve reconhecida a responsabilidade culposa baseada em conduta negligente, imprudente ou imperita (Código Civil) nos termos do Artigo 186 do Código Civil.

O tribunal concluiu que a BHP foi "negligente ao permitir o desenvolvimento de saturação de rejeitos e invasão de lama, ao não realizar estudos de liquefação e análises de estabilidade recomendadas, e ao permitir que a Samarco continuasse a elevar a altura da barragem".

De acordo com a decisão, a causa imediata do colapso foi a liquefação das rejeitos, sendo o mecanismo provável a extrusão lateral da lama, que causou a redução do confinamento lateral das areias não compactadas e saturadas.

Qual a culpa da BHP?

Segundo entendimento da corte inglesa, o colapso do dique era previsível e a BHP deveria ter estado ciente dos sérios problemas de drenagem e estabilidade da estrutura desde, o mais tardar, agosto de 2014.

Foram desconsideradas a prescrição do caso, reconhecidamente suspensa em 2015, no Brasil.

O tribunal concluiu que os acordos de quitação como os do Novel System, são regulados pelos princípios gerais de interpretação contratual do Código Civil, e o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a esses acordos.

Foi decidido que não há impedimento constitucional para que as prefeituras atingidas ingressem com ações no processo, confirmando sua capacidade e legitimidade.

É mencionado o Acordo de Reparação brasileiro de 25 de outubro de 2024, homologado em 6 de Novembro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no valor de R$170 bilhões, que levou à extinção da maioria das ações judiciais brasileiras relacionadas à falha da barragem.

A BHP descontinuou as ações contra a mineradora Vale em 12 de Julho de 2024, após um acordo de partilha de responsabilidade global.

Relembre a tragédia e o processo na Justiça

A estrutura se rompeu há 10 anos, em 5 de novembro de 2015, em Mariana na região Central de Minas Gerais, deixando 19 mortos e mais de 2 milhões de atingidos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce entre Minas Gerais e o litoral do Espírito Santo.

Paracatu de Baixo foi o segundo grande povoado de mariana a ser encoberto pela lama e rejeitos do rompimento de 2015 Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O caso é um dos maiores do Brasil e os valores requisitados pelo escritório já chegam a R$ 260 bilhões, com 23 municípios atingidos entre os clientes.

Em 21 de setembro de 2018, o Estado de Minas revelou com exclusividade que o escritório de advocacia inglês que hoje se chama Pogust Goodhead ingressaria com uma ação de 5 bilhões de libras em cortes do Reino Unido contra a BHP. O processo foi protocolado em 2 de novembro.

A primeira fase do julgamento na Inglaterra foi realizado entre outubro de 2024 e março de 2025.

O tribunal ouviu testemunhas, especialistas jurídicos e técnicos sobre as alegações de responsabilidade da BHP e sobre fatos relacionados. Foram sete testemunhas nomeadas pela BHP e oito peritos — quatro indicados pelos autores e quatro pelos réus.

A segunda fase do processo, prevista para outubro de 2026, vai determinar a extensão total dos danos causados pelo rompimento e a relação causal entre o desastre e as perdas sofridas pelos atingidos, para então calcular a indenização devida a eles

O rompimento da Barragem do Fundão despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro na bacia hidrográfica do Rio Doce. A estrutura estava situada na Mina de Germano e era operada pela Samarco, empresa controlada pelas mineradoras Vale (brasileira) e a BHP (inglesa e australiana).

No total, 700 mil pessoas - entre ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores, garimpeiros, agricultores e outros - foram diretamente impactados em 46 cidades diferentes de Minas Gerais ao Espírito Santo.

A tragédia matou 19 pessoas, sendo que um corpo ainda continua desaparecido e um feto também não sobreviveu ao desastre.

A contaminação se estendeu por 675 km ao longo dos leitos, margens, remansos e áreas contíguas aos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce.

Equipes removeram 11 toneladas de peixes mortos e a pesca foi suspensa. O abastecimento de milhares de pessoas foi comprometido até em cidades maiores como Resplendor (MG), Governador Valadares (MG), Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES).

Processos e acordos

Samarco, Vale e BHP Billiton assinaram em 2 de março de 2016 o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) com o governo federal e os estados

Foi criada a Fundação Renova e 40 ações de recuperação social, ambiental e econômica das regiões atingidas

Acordo inicial era de investir R$ 13,3 bilhões até 2031

Dois meses depois o Ministério Público Federal ingressa com uma ação civil pública para reparação integral pelo rompimento no valor de R$ 155 bilhões

Ao todo, 26 pessoas físicas e jurídicas foram processadas pelo desastre, sendo 21 acusadas por homicídios dolosos e outros três crimes, mas ninguém foi preso

21 de setembro de 2018, o Estado de Minas revela, com exclusividade, que o escritório de advocacia inglês ingressaria com uma ação de 5 bilhões de libras em cortes do Reino Unido contra a BHP. O processo foi protocolado em 2 de novembro

Antes de que fosse julgado, ocorreu no Brasil o acordo para Reparação Integral e Definitiva, assinado em 25 de outubro de 2024. O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 6 de novembro de 2024

Prevê, resumidamente, um valor total estimado em R$ 170 bilhões (sendo R$ 38 bilhões já investidos anteriormente) para a reparação integral dos danos sociais, ambientais e econômicos causados pelo desastre na Bacia do Rio Doce

Uma ação do instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) no STF, relatada pelo ministro Flávio Dino, proibiu municípios e estados de proporem novas demandas no exterior e determinou que atos judiciais ou administrativos estrangeiros só têm validade no Brasil após homologação de autoridades brasileiras

Uma ação civil pública foi acertada, mas não agendada, para decidir se os municípios podem processar uma empresa no exterior



