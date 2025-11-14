Assine
APÓS 10 ANOS

Rompimento de Mariana: mineradora é responsabilizada pela Justiça inglesa

A BHP foi considerada responsavel civil e ambientalmente pelo rompimento da Barragem do Fundão. Prefeituras foram legalmente habilitadas a entrar com ações

Publicidade
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010).
14/11/2025 07:41 - atualizado em 14/11/2025 07:58

Foi completa a destruição de Bento Rodrigues, primeira comunidade de Mariana atingida pelo rompimento da Barragem do Fundão, em 2015
Foi completa a destruição de Bento Rodrigues, primeira comunidade de Mariana atingida pelo rompimento da Barragem do Fundão, em 2015 crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

A BHP foi considerada legalmente responsável pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, em sentença publicada na manhã desta sexta-feira (14/11), pelo Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e País de Gales (High Court of Justice).

As prefeituras que estão no processo também foram consideradas aptas de participar da ação. É a primeira vez que uma das mineradoras envolvidas no rompimento é considerada responsavel em todos os pontos.

A ação coletiva é movida pelo escritório internacional Pogust Goodhead contra a empresa inglesa e australiana BHP que é sócia da brasileira Vale no controle da mineradora Samarco, operadora da Barragem do Fundão.

Com o reconhecimento da responsabilidade da BHP o processo avança para a fase de quantificação dos danos a serem indenizados.

O corte de Londres determinou que a BHP é legalmente responsável pelo colapso da Barragem de Fundão por responsabilidade estrita (Lei Ambiental).

A BHP foi considerada direta e/ou indiretamente responsável pela atividade de Samarco de possuir e operar a Barragem de Fundão. Como tal, a BHP é estritamente responsável por danos causados nos termos dos Artigos 3(IV) e 14, parágrafo 1, da Lei Ambiental brasileira.

Também teve reconhecida a responsabilidade culposa baseada em conduta negligente, imprudente ou imperita (Código Civil) nos termos do Artigo 186 do Código Civil.

O tribunal concluiu que a BHP foi "negligente ao permitir o desenvolvimento de saturação de rejeitos e invasão de lama, ao não realizar estudos de liquefação e análises de estabilidade recomendadas, e ao permitir que a Samarco continuasse a elevar a altura da barragem".

De acordo com a decisão, a causa imediata do colapso foi a liquefação das rejeitos, sendo o mecanismo provável a extrusão lateral da lama, que causou a redução do confinamento lateral das areias não compactadas e saturadas.

Qual a culpa da BHP?

Segundo entendimento da corte inglesa, o colapso do dique era previsível e a BHP deveria ter estado ciente dos sérios problemas de drenagem e estabilidade da estrutura desde, o mais tardar, agosto de 2014.

Foram desconsideradas a prescrição do caso, reconhecidamente suspensa em 2015, no Brasil.

O tribunal concluiu que os acordos de quitação como os do Novel System, são regulados pelos princípios gerais de interpretação contratual do Código Civil, e o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a esses acordos.

Foi decidido que não há impedimento constitucional para que as prefeituras atingidas ingressem com ações no processo, confirmando sua capacidade e legitimidade.

É mencionado o Acordo de Reparação brasileiro de 25 de outubro de 2024, homologado em 6 de Novembro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no valor de R$170 bilhões, que levou à extinção da maioria das ações judiciais brasileiras relacionadas à falha da barragem.

A BHP descontinuou as ações contra a mineradora Vale em 12 de Julho de 2024, após um acordo de partilha de responsabilidade global.

Relembre a tragédia e o processo na Justiça

A estrutura se rompeu há 10 anos, em 5 de novembro de 2015, em Mariana na região Central de Minas Gerais, deixando 19 mortos e mais de 2 milhões de atingidos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce entre Minas Gerais e o litoral do Espírito Santo.

Paracatu de Baixo foi o segundo grande povoado de mariana a ser encoberto pela lama e rejeitos do rompimento de 2015
Paracatu de Baixo foi o segundo grande povoado de mariana a ser encoberto pela lama e rejeitos do rompimento de 2015 Mateus Parreiras/EM/D.A.Press
 

O caso é um dos maiores do Brasil e os valores requisitados pelo escritório já chegam a R$ 260 bilhões, com 23 municípios atingidos entre os clientes.

Em 21 de setembro de 2018, o Estado de Minas revelou com exclusividade que o escritório de advocacia inglês que hoje se chama Pogust Goodhead ingressaria com uma ação de 5 bilhões de libras em cortes do Reino Unido contra a BHP. O processo foi protocolado em 2 de novembro.

A primeira fase do julgamento na Inglaterra foi realizado entre outubro de 2024 e março de 2025.

O tribunal ouviu testemunhas, especialistas jurídicos e técnicos sobre as alegações de responsabilidade da BHP e sobre fatos relacionados. Foram sete testemunhas nomeadas pela BHP e oito peritos — quatro indicados pelos autores e quatro pelos réus.

A segunda fase do processo, prevista para outubro de 2026, vai determinar a extensão total dos danos causados pelo rompimento e a relação causal entre o desastre e as perdas sofridas pelos atingidos, para então calcular a indenização devida a eles

O rompimento da Barragem do Fundão despejou 40 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de minério de ferro na bacia hidrográfica do Rio Doce. A estrutura estava situada na Mina de Germano e era operada pela Samarco, empresa controlada pelas mineradoras Vale (brasileira) e a BHP (inglesa e australiana).

No total, 700 mil pessoas - entre ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores, garimpeiros, agricultores e outros - foram diretamente impactados em 46 cidades diferentes de Minas Gerais ao Espírito Santo.

A tragédia matou  19 pessoas, sendo que um corpo ainda continua desaparecido e um feto também não sobreviveu ao desastre.

A contaminação se estendeu por 675 km ao longo dos leitos, margens, remansos e áreas contíguas aos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce.

Equipes removeram 11 toneladas de peixes mortos e a pesca foi suspensa. O abastecimento de milhares de pessoas foi comprometido até em cidades maiores como Resplendor (MG), Governador Valadares (MG), Baixo Guandu (ES) e Colatina (ES).

Processos e acordos 

  • Samarco, Vale e BHP Billiton assinaram em 2 de março de 2016 o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) com o governo federal e os estados
  • Foi criada a Fundação Renova e 40 ações de recuperação social, ambiental e econômica das regiões atingidas
  • Acordo inicial era de investir R$ 13,3 bilhões até 2031
  • Dois meses depois o Ministério Público Federal ingressa com uma ação civil pública para reparação integral pelo rompimento no valor de R$ 155 bilhões
  • Ao todo, 26 pessoas físicas e jurídicas foram processadas pelo desastre, sendo 21 acusadas por homicídios dolosos e outros três crimes, mas ninguém foi preso
  • 21 de setembro de 2018, o Estado de Minas revela, com exclusividade, que o escritório de advocacia inglês ingressaria com uma ação de 5 bilhões de libras em cortes do Reino Unido contra a BHP. O processo foi protocolado em 2 de novembro
  • Antes de que fosse julgado, ocorreu no Brasil o acordo para Reparação Integral e Definitiva, assinado em 25 de outubro de 2024. O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 6 de novembro de 2024
  • Prevê, resumidamente, um valor total estimado em R$ 170 bilhões (sendo R$ 38 bilhões já investidos anteriormente) para a reparação integral dos danos sociais, ambientais e econômicos causados pelo desastre na Bacia do Rio Doce
  • Uma ação do instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) no STF, relatada pelo ministro Flávio Dino, proibiu municípios e estados de proporem novas demandas no exterior e determinou que atos judiciais ou administrativos estrangeiros só têm validade no Brasil após homologação de autoridades brasileiras
  • Uma ação civil pública foi acertada, mas não agendada, para decidir se os municípios podem processar uma empresa no exterior


As vidas perdidas no desastre

  • Ailton Martins dos Santos, de 55 anos
  • Antônio Prisco de Souza, de 73 anos
  • Claudemir Santos, de 40 anos
  • Claudio Fiuza, de 40 anos
  • Daniel Altamiro de Carvalho, de 53 anos
  • Edinaldo Oliveira de Assis
  • Edmirson José Pessoa, de 48 anos
  • Emanuely Vitória, de 5 anos
  • Marcos Aurélio Pereira Moura, de 34 anos
  • Marcos Xavier, de 32 anos
  • Maria das Graças Celestino, 64 anos
  • Maria Elisa Lucas, de 60 anos
  • Mateus Márcio Fernandes, de 29 anos
  • Pedro Paulino Lopes, de 56 anos
  • Samuel Vieira Albino, de 34 anos
  • Sileno Narkievicius de Lima, de 47 anos
  • Thiago Damasceno Santos, de 7 anos
  • Vando Maurílio dos Santos, de 37 anos
  • Waldemir Aparecido Leandro, de 48 anos

