Mariana: indenização é mais vantajosa no Brasil ou na Inglaterra?

Seja pelo acordo de repactuação no Brasil ou pela ação internacional em Londres, os atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão (2015), em Mariana, precisam se decidir qual a forma indenizatória vão aderir, sabendo que, uma vez em uma, não poderão mais se beneficiar da outra. Quais seriam os mais vantajosos? Com o Programa de Indenização Definitivo (PID) previsto pelo acordo de repactuação brasileiro se encerrando em 26 de maio, a reportagem do Estado de Minas ouviu os dois lados.

O que diz a mineradora

A Samarco, que é a empresa que conduz os cadastros e os acordos, defende que o PID tem pagamento imediato em parcela única, de R$ 35 mil, e "é reconhecido como legítimo pela justiça brasileira para assegurar a reparação definitiva dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Buscar indenização por ações internacionais envolve riscos jurídicos e financeiros relevantes. A ação internacional é uma aposta no incerto", informou.

A mineradora afirma, ainda, que paga os honorários básicos (5%) dos advogados dos atingidos que firmarem o PID pessoalmente, sendo que o acordo garante também que se possa requisitar para a Defensoria Pública um assessoramento sobre a indenização e iniciar presencialmente na sede do órgão o cadastramento sem custos.

Pescadores profissionais e agricultores familiares elegíveis podem ingressar no Sistema Agro e Pesca, que prevê pagamento de R$ 95 mil, em parcela única e individual, até 4 de junho de 2025.

O povoado de Bento Rodrigues foi completamente arrasado pela lama do rompimento da Barragem do Fundão Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

Uma das desvantagens que a mineradora destaca sobre a ação no exterior é a necessidade de comprovação dos danos sofridos por cada atingido individualmente na Inglaterra. "Cabe destacar, ainda, que a Justiça britânica exige prova individual de dano", salienta a Samarco, que já expressou também que o processo na Inglaterra pode levar mais de três anos para ser concluído.

O que diz o escritório inglês



O escritório Pogust Goodhead trouxe os pontos que considera mais vantajosos e o seu ponto de vista sobre as críticas da Samarco. "Ao contrário da repactuação, em que um valor foi determinado arbitrariamente para a compensação de pessoas que sofreram danos diversos, a ação inglesa estima o valor das indenizações com base na autodeclaração individual de danos e no detalhado trabalho de quantificação realizado pelo escritório nos últimos sete anos", afirma o escritório.

Sobre a ação ser uma aposta incerta, os advogados internacionais que defendem os atingidos se dizem confiantes. "A fase de responsabilidade foi concluída em março e há evidências factuais apresentadas na corte que deixaram claro o nível de controle da BHP sobre a Samarco. A juíza responsável pelo caso já marcou para 2 e 3 de julho a audiência para organização da segunda fase do julgamento, que tratará dos danos sofridos - essa prevista para outubro de 2026", informou o Pogust Goodhead.

Quanto à demora para o pagamento das indenizações que pode atingir até 2028, o escritório informa que solicitará o pagamento de uma indenização antecipada para as vítimas e para os municípios, baseada no mínimo já admitido no Brasil por meio da repactuação. Ou seja, o valor que a repactuação já ofertou ao municípios e pelo menos R$ 35 mil aos atingidos no caso do PID.

A Samarco coloca em dúvida também a segurança do recebimento das indenizações na Inglaterra, sobretudo devido aos grupos de investidores que financiaram o escritório desde 2018 e que podem requerer os investimentos com lucros advindos das indenizações. "Essas ações podem ser influenciadas por financiadores privados, o que pode comprometer a destinação dos recursos à reparação definitiva às pessoas", alerta.

O escritório Pogust Goodhead declara não haver possibilidade de interferência na indenização dos clientes por seus investidores. "O pagamento aos financiadores será realizado por meio de uma dedução dos honorários. O cliente só arca com honorários em caso de êxito na ação. Para grupos como comunidades indígenas e quilombolas, o PG oferece atuação pro bono (sem custos). O acesso à Justiça inglesa por parte dos atingidos só é possível graças ao financiamento externo, que assegura os recursos necessários para que as vítimas litiguem contra grandes corporações como a BHP em pé de igualdade".

Linha do tempo



Rompimento, reparação e indenizações



5 de novembro de 2015

Barragem do Fundão se rompe no Complexo de Germano, em Mariana, liberando 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro. Entre a mineração e a primeira comunidade, Bento Rodrigues, que foi arrasada, morrem 19 pessoas. Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, em Barra Longa, também sofrem destruição.

8 de novembro de 2015

Lama e rejeitos chegam a Governador Valadares. A captação do Rio Doce é interrompida e 200 mil pessoas precisam economizar água. Começam a ser enviados suprimentos de água.

13 de novembro de 2015

Iniciadas as investigações criminais e cíveis pelos Ministérios Público Federal e Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil e Ministério do Trabalho.

21 de novembro de 2015

A massa de rejeitos de minério saturando o Rio Doce atinge o mar no distrito de Regência Augusta, em Linhares (ES). Foram 663 quilômetros atingidos nos rios Gualaxo do Norte, do Carmo e Doce, um total de 41 municípios e 3 reservas indígenas.

23 de dezembro de 2015

Samarco se compromete a pagar indenização de R$ 100 mil a famílias de mortos e desaparecidos. Auxílio emergencial de um salário mínimo mais 20% por dependente e uma cesta básica mensal aos atingidos.

3 de fevereiro de 2016

Com fechamento da foz do Rio Doce para a pesca, todo o manancial e as áreas atingidas dos Rios do Carmo e Gualaxo do Norte ficam proibidas de realizar a pesca.

2 de março de 2016

Contrariando o Ministério Público, a Samarco, Vale e BHP Billiton assinaram o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) com o governo federal e os estados para a criação da Fundação Renova e 40 ações de recuperação social, ambiental e econômica das regiões atingidas. Acordo inicial era de investir R$ 13,3 bilhões até 2031.

2 de maio de 2016

MPF entra com ação civil pública para reparação integral pelo rompimento no valor de R$ 155 bilhões.

4 de julho de 2016

Liminar pedida pelo MPF é concedida pelo STJ e suspende o TTAC. Em 18 de agosto, o TTAC é anulado.

20 de outubro de 2016

MPF denuncia 26 pessoas físicas e jurídicas pelo desastre, sendo 21 acusadas por homicídios dolosos e outros três crimes, além de crimes ambientais.

25 de junho de 2018

Firmado o TAC Governança entre MPF, MPMG, MPES, DPU, DPES, DPMG, e mais nove órgãos públicos, com as mineradoras para novas estruturas da efetiva participação dos atingidos. Ação de R$ 155 bilhões fica suspensa.

21 de setembro de 2018

Escritório de advocacia inglês atualmente denominado Pogust Goodhead anuncia ingresso com uma ação de 5 bilhões de libras em cortes do Reino Unido contra a BHP Billiton SPL, controladora da Samarco ao lado da Vale. Processo com 200 mil atingidos é protocolado em 2 de novembro.

26 de outubro de 2018

Ministérios e defensorias públicas assinam com mineradoras acordo de não prescrição de indenizações.

22 a 31 de julho de 2020

Advogados dos atingidos e da BHP Billiton levam o caso internacional ao Centro de Justiça Cível em Manchester. Em 9 de novembro, o juiz nega o caso.

30 de setembro de 2020

Sem avanços, MPF, MPMG, DPU, DPES e DPMG retomam a ação civil pública de R$ 155 bilhões.

23 de março de 2021

Corte de Apelação em Londres nega o recurso aos atingidos e extingue o caso.

22 de junho de 2021

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tenta uma repactuação.

27 de julho de 2021

Tribunal de Apelação da Royal Courts of Justice de Londres admite o recurso dos atingidos e reabre o processo internacional.

4 e 8 de abril de 2022

Os juízes do Tribunal de Apelação ouvem os argumentos da BHP e dos atingidos.

8 de julho de 2022

Tribunal de Apelação de Londres decide que todas as questões trazidas pelos atingidos poderão ser julgadas em processo no Reino Unido contra a BHP Billiton.

8 de setembro de 2022

Repactuação mediada pelo CNJ falha.

30 de janeiro de 2023

Novo grupo de trabalho é formado no governo federal. Em julho, há novas negociações.

20 de junho de 2024

O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) questiona no Supremo Tribunal Federal (STF) a possibilidade de municípios brasileiros apresentarem ações judiciais no exterior.

21 a 25 de outubro de 2024

Começa o processo em Londres, com 620 mil atingidos, 1.500 empresas e 49 prefeituras. Eles pedem R$ 260 bilhões. São ouvidas as declarações iniciais de advogados de atingidos e da BHP. No dia 25 os governos federal, estadual, instituições de justiça e mineradoras assinam o acordo de repactuação no valor de R$ 170 bilhões.

28 de outubro a 14 de novembro de 2024

Testemunhas da BHP interrogadas sobre o nível de controle da mineradora sobre a barragem, sua segurança e sua conduta após o colapso. Em 6 de novembro, o STF homologa o acordo de repactuação brasileiro.

18 e 19 de dezembro de 2024

Tribunal ouve os especialistas em Direito Civil, incluindo prescrição e renúncias, Direito Societário e Direito Ambiental.

13 a 17 de janeiro de 2025

Oitiva de especialistas em questões geotécnicas.

25 de fevereiro de 2025

Começa o cadastro para o Programa de Indenização Definitiva pela Samarco.

5 a 13 de março de 2025

Apresentação das alegações finais orais de cada parte. No dia 5 termina, o prazo para a entrada de prefeituras no acordo de repactuação, com 26 adesões.

26 de maio de 2025

Termina prazo para cadastro para o Programa de Indenização Definitiva pela Samarco.

Até junho de 2025 é aguardada uma sentença.