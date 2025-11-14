Assine
TRÁFICO EM BH

Adolescente é apreendido com mais de 1.000 pinos de cocaína em BH

Menor de 16 anos e jovem de 21 foram detidos na Região Nordeste de Belo Horizonte, depois de uma denúncia anônima

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/11/2025 06:57

Menor de idade e outro homem levavam mais de 1005 pinos de cocaína em sacola plástica em vila de BH
Menor de idade e outro homem levavam mais de 1005 pinos de cocaína em sacola plástica em vila de BH crédito: PMMG/Reprodução

Mais de mil pinos de cocaína foram apreendidos com um menor de idade na madrugada desta sexta-feira (14/11) durante uma ação da Polícia Militar na Vila Andiroba, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo o sargento Thúlio, a equipe recebeu uma denúncia anônima indicando movimentação do tráfico no local. Ao chegarem à área indicada, os militares abordaram dois indivíduos, um jovem de 21 anos e um adolescente de 16. Ambos tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foram contidos.

Com o menor, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo a maior parte dos entorpecentes: 49 buchas de maconha e 1.005 pinos de cocaína. Já com o maior foram apreendidos um rádio comunicador e uma porção de cocaína.

Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

