Adolescente é apreendido com mais de 1.000 pinos de cocaína em BH
Menor de 16 anos e jovem de 21 foram detidos na Região Nordeste de Belo Horizonte, depois de uma denúncia anônima
Mais de mil pinos de cocaína foram apreendidos com um menor de idade na madrugada desta sexta-feira (14/11) durante uma ação da Polícia Militar na Vila Andiroba, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG).
Segundo o sargento Thúlio, a equipe recebeu uma denúncia anônima indicando movimentação do tráfico no local. Ao chegarem à área indicada, os militares abordaram dois indivíduos, um jovem de 21 anos e um adolescente de 16. Ambos tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura, mas foram contidos.
Com o menor, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo a maior parte dos entorpecentes: 49 buchas de maconha e 1.005 pinos de cocaína. Já com o maior foram apreendidos um rádio comunicador e uma porção de cocaína.
Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.
