ZONA DA MATA

Ana Maria Braga elogia decoração de Natal de cidade mineira

Apresentadora destacou a magia natalina de Juiz de Fora no programa 'Mais você' , na Globo

12/12/2025 20:31

Árvore de 22 metros é um dos destaques da decoração no Parque Halfed, em Juiz de Fora
Árvore de 22 metros é um dos destaques da decoração no Parque Halfed, em Juiz de Fora crédito: PJF/Divulgação

O "Mais você" exibido nessa quinta-feira (11/12), na Globo, destacou a decoração natalina do Parque Halfeld, no Centro de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. Durante o programa, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre as imagens exibidas e elogiou a montagem preparada para as festividades.

“Olha como está linda essa decoração de Natal no Parque Halfeld, no Centro da cidade. É muita, muita magia. Colocaram uma árvore de 22 metros de altura”, disse a apresentadora.

A decoração do parque, um dos pontos tradicionais da cidade, atrai moradores e turistas todos os anos. Com luzes, ornamentos e a grande árvore instalada na área central, o espaço se transforma em um dos principais cenários natalinos de Juiz de Fora. A iluminação foi inaugurada em 19 de novembro. 

Decoração do Parque Halfeld, um dos pontos tradicionais da cidade, atrai moradores e turistas todos os anos PJF/Divulgação
Investimento nas luzes de Natal em 2025 foi estimado em R$ 2,8 milhões. PJF/Divulgação
A iluminação foi inaugurada em 19 de novembro PJF/Divulgação

A decoração também está presente nos calçadões das ruas Halfeld e São João, na Rua São Sebastião, no Cine-Theatro Central, na Avenida Rio Branco, na Praça Antônio Carlos, na fachada do Mercado Municipal e do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, na Praça Riani, e no Morro do Cristo.

O investimento nas luzes de Natal em 2025 foi estimado em R$ 2,8 milhões. Em 2024, o custo foi de R$ 2,2 milhões. O aumento este ano decorre da ampliação de pontos da cidade que receberam a iluminação. 

