Caminhão derruba poste e causa incêndio em mata na Grande BH

Um caminhão de pequeno porte provocou um acidente na Rodovia Januário Carneiro, na tarde desta sexta-feira (12/12), na altura do Bosque Residencial do Jambreiro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo trafegava em sentido Rio Acima, também na Grande BH, quando colidiu contra um poste de energia, derrubando-o.

Após a colisão, o caminhão pegou fogo. As chamas começaram a se propagar para a mata, mas foram rapidamente contidas por uma equipe do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). O motorista não ficou ferido.

De acordo com o CBMMG, o motorista possivelmente perdeu o controle do veículo antes da colisão. Por sua vez, a Cemig informou que a queda do poste não provocou corte de energia na região. Uma equipe da empresa está no local para aterrar a rede elétrica.

