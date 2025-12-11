Assine
TRAGÉDIA

Pai e filho são eletrocutados na zona rural de Teófilo Otoni

Vítimas foram atingidas por uma descarga elétrica enquanto faziam a instalação de um padrão de luz que encostou na rede de energia que atende a comunidade

11/12/2025 19:43 - atualizado em 11/12/2025 19:50

Luiz Alves Teixeira, de 57 anos, o filho e Mateus Teixeira de Souza, de 25, foram atingidos por descarga elétrica
Luiz Alves Teixeira, de 57 anos, o filho e Mateus Teixeira de Souza, de 25, foram atingidos por descarga elétrica

Pai e filho foram eletrocutados na manhã desta quinta-feira (11/12) após um acidente em uma obra na Colônia Mestre Campos, na localidade de Córrego da Soledade, na zona rural de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. O local fica a 20 quilômetros da área urbana.

As vítimas foram identificadas como Luiz Alves Teixeira, de 57 anos, e Mateus Teixeira de Souza, de 25, ambos lavradores. Outro filho de Luiz, identificado como Alex de Souza, de 22, também sofreu a descarga elétrica, mas sobreviveu.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), pai e filho faziam a instalação de um padrão de luz - de cerca de 7 metros de altura - na casa da família. Eles estariam sem equipamentos de proteção individual (EPIs).

A haste do padrão encostou na rede elétrica de média tensão que atende a comunidade. Luiz e Mateus foram atingidos pela descarga elétrica e morreram na hora. O outro filho de Luiz também foi afetado pela descarga elétrica, mas escapou porque usava botas.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou os óbitos. A perícia da Polícia Civil também fez os levantamentos no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni e liberados na tarde desta quinta-feira.

