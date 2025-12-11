Assine
Sem CNH e bêbado

Homem dá cavalo de pau, bate carro e abandona namorada ferida em carro

Motorista bateu em postes e fugiu sem prestador socorro à namorada e amigo em Carmo do Paranaíba. Ambos são menores de idade

11/12/2025 19:39

Homem dá cavalo de pau, bate carro e abandona namorada ferida em carro

Um carro bateu em dois postes na madrugada desta quinta-feira (11/12) em Carmo do Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba, e a Polícia Militar descobriu que o motorista não só estaria alcoolizado como deixou a namorada e um amigo feridos no carro.

O causador da batida foi encontrado dormindo em casa e detido pelo crime de ter dirigido sob influência de bebidas alcoólicas.

Quando dirigia o carro, o condutor de 18 anos, teria dado um "cavalo de pau" na pista molhada, no cruzamento da Avenida João Batista da Silva com a Rua São Vicente, no Bairro JK, em Carmo do Paranaíba.

Um dos passageiros, de 16 anos, foi encontrado inconsciente, com ferimentos graves e hemorragia. Ele foi socorrido pelo Samu, levado à UPA e depois transferido para o Hospital Regional de Patos de Minas, onde permanece entubado e com suspeita de traumatismo craniano.

Uma passageira de 17 anos teve dores na perna e foi liberada após atendimento. Ela é namorada do motorista.

O condutor que fugiu do local admitiu ter bebido em uma festa e em uma boate, e também confessou não ter carteira de habilitação.

O jovem recusou o bafômetro, mas foi autuado por embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação, omissão de socorro, fuga do local do acidente e por fornecer bebida alcoólica a menores. O veículo foi apreendido.

