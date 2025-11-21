Assine
overlay
Início Gerais
ANCESTRALIDADE PRESERVADA

Ibiá, no Alto Paranaíba, inaugura 1º museu do país dedicado aos quilombos

Espaço reúne vestígios arqueológicos coletados pela UFMG, com destaque para o Quilombo do Ambrósio, que existiu no território municipal, no século 18

Publicidade
Carregando...
Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
21/11/2025 14:49 - atualizado em 21/11/2025 14:50

compartilhe

SIGA
x
No primeiro prédio público de Ibiá será instalado o primeiro museu dos Quilombos do Brasil
No primeiro prédio público de Ibiá será instalado o primeiro museu dos Quilombos do Brasil crédito: PREFEITURA DE IBIÁ/DIVULGAÇÃO

Preservação da memória para manter sempre presente a história e garantir às próximas gerações um legado de cultura, tradição e respeito à ancestralidade. Com esse firme propósito – que o Estado de Minas destacou ontem (20/11), Dia da Consciência Negra –, Ibiá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, vai inaugurar o primeiro museu do país dedicado aos quilombos. À frente da iniciativa, o prefeito local, Gillianno Gilles Ferreira, conhecido na comunidade por Gillianno Mamão, destaca o Quilombo do Ambrósio, que existiu no território municipal, no século 18, e no qual foram encontrados, nas décadas de 1980 e 1990, vestígios (da ocupação) sob tutela da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no câmpus da Pampulha, em BH.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Do sítio arqueológico, distante 30 quilômetros do Centro da cidade, vieram para o Laboratório de Arqueologia da Fafich/UFMG fragmentos de cerâmica, um recipiente do mesmo material e fragmentos carbonizados de uma espiga de milho. “Precisamos manter vivo esse pedaço importante da história do Brasil, e nada mais oportuno do que apresentá-lo num museu”, disse Gillianno durante visita à UFMG, onde se encontrou com o historiador e arqueólogo Carlos Magno Guimarães, coordenador do Laboratório de Arqueologia e do Centro Especializado de Arqueologia Histórica do Museu de História Natural e Jardim Botânico da instituição.

Leia Mais


Para o professor e pesquisador, a iniciativa em Ibiá trará benefícios para a região. “A criação de um museu dos quilombos poderá contemplar um conjunto de possibilidades, como retomada da pesquisa arqueológica no sítio, desenvolvimento de ações diversas de educação patrimonial para a população (discente ou não), ampliação do universo das pesquisas com a descoberta de outros sítios arqueológicos remanescentes do Quilombo do Campo Grande”, diz o professor. E a realização de eventos de diferentes tipos (tendo os quilombos como referência), além dos que já ocorrem atualmente”.


Na avaliação do especialista, o patrimônio constituído pelo conjunto de vestígios arqueológicos coletados em pesquisa e sob tutela da UFMG “deverá ser reconduzido a Ibiá quando da implantação do museu”, embora tal decisão caiba ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). “Sem dúvida, há um futuro promissor em relação a todo esse processo”, acredita. Mas diante da ampliação da visibilidade que o sítio arqueológico certamente terá, se torna fundamental que todas as ações e medidas protetivas sejam tomadas “para evitar que ações destrutivas e impactantes sejam feitas em todo o contexto”.


TOMBAMENTO

O sítio arqueológico foi tombado pelo Iphan em 15 de janeiro de 2002, e pelo município em 8 de março de 1999. Conforme a autarquia federal, trata-se do único quilombo protegido no país pelo Decreto-lei 25 de 1937, já que houve mudanças, mais de oito décadas depois, com a Portaria 135/2023, que regulamenta o tombamento constitucional.


A fim de permitir o acesso à área tomada por vegetação, a prefeitura faz obras na estrada. “Há uma riqueza cultural muito grande, permitindo estudos e gerando conhecimento. Localizado aos pés do Morro do Espia, o Quilombo do Ambrósio foi um lugar de resistência que durou cerca de 20 anos e foi destruído em 1746. Era considerado o segundo maior do país, e o maior de Minas. Está povoado também de lendas”, diz o prefeito. De acordo com a Fundação Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, o mais antigo do país é o Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em União dos Palmares (AL).

A diretora do Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-brasileira da Fundação Palmares, Fernanda Thomaz, diz que o museu de Ibiá será pioneiro no país, e dá boas-vindas à iniciativa por fortalecer a memória e levar à reflexão sobre o período histórico.


“REI SEM COROA”

Ainda sem data de inauguração, o futuro museu dedicado ao Quilombo do Ambrósio, em Ibiá, município com 23 mil habitantes, funcionará em um casarão, no qual são feitas intervenções para adequação de acervo. “Em 7 de setembro, comemoramos 102 anos da emancipação política, e o museu será instalado no nosso primeiro prédio público. Foi inaugurado em 1924, um ano após a emancipação de Ibiá, que pertencia a Araxá”, conta Gillianno, todo orgulhoso das festividades de aniversário da cidade, promovidas pela prefeitura, via Secretaria Municipal de Educação. “Houve desfile cívico com o tema ‘Quilombo do Ambrósio, vozes da liberdade – a história que o tempo não apaga: orgulho, luta e ancestralidade’”.


No desfile, foi contada a história de Ambrósio, considerado o “rei sem coroa”, que deixou “um legado de luta, resistência e liberdade no solo de nossa terra”. Importante ressaltar, acrescenta o prefeito, que o Quilombo do Ambrósio é reconhecido como um dos maiores símbolos de resistência em Minas, “e desempenha papel fundamental na construção da cultura regional e na valorização das raízes afro-brasileiras”. Assim, com atividades educativas, “as novas gerações valorizam e fortalecem o patrimônio”.


PESQUISA

No Laboratório de Arqueologia da Fafich/UFMG, o prefeito de Ibiá pôde ver o material encontrado durante pesquisa (arqueológica) conduzida “em alguns momentos da década de 1980 e na primeira metade da década de 1990”, conforme explicou o professor Carlos Magno Guimarães. “O trabalho permitiu avaliar o potencial do sítio quanto à produção do conhecimento sobre ele. Não se trata de negar ou ignorar a possibilidade de existência de outros sítios, mas o foco da pesquisa esteve direcionado para esse patrimônio específico”, afirmou o arqueólogo.


Segundo Guimarães, a pesquisa estava inserida no contexto de consolidação da área de Arqueologia na UFMG, a partir da criação do Setor de Arqueologia sob coordenação do professor André Prous. Estando consolidada a área de Arqueologia Pré-Histórica, a possibilidade que se apresentou foi a de implantar a Arqueologia Histórica. “Naquele contexto, um integrante da equipe vinha desenvolvendo pesquisa histórico-documental sobre os quilombos em Minas do período Colonial. Isso abriu a possibilidade para testar o potencial da interação entre pesquisa histórica e arqueológica, tendo os quilombos como tema.”


Para entender melhor essa história, é preciso ouvir mais explicações do professor Carlos Magno. “Os quilombos foram uma realidade ampla, diversificada, consistente e uma negação constante da sociedade escravista brasileira. É necessário recuperar e resgatar essa história para que possamos compreender também a realidade atual da sociedade brasileira. É nesta perspectiva que a pesquisa arqueológica do Quilombo do Ambrósio de Ibiá está inserida desde o início.”


VESTÍGIOS

Em relação aos vestígios arqueológicos identificados, o destaque inicial remete ao fosso em formato de ferradura que circundava a maior parte da área ocupada pela comunidade quilombola. “Esse vestígio coloca em destaque o contexto ambiental e paisagístico no qual o sítio arqueológico está inserido”, conta Guimarães.


O conjunto de elementos que configuram o ambiente contempla vegetação, geologia, sistema hídrico etc. “Nesse universo, um destaque é o Morro do Espia, não só por sua configuração como pela relevância que certamente teve na existência da comunidade quilombola em questão. Há que se considerar o fato de que a localização e implantação daquela comunidade rebelde esteve ligada à proximidade da rota que conectava duas grandes áreas de mineração: Minas e Goiás. Afinal, o Quilombo do Ambrósio de Ibiá não foi implantado naquele ambiente por acaso. Certamente, foram levados em conta ambiente e relevo, a posição regional e a via que ligava as áreas de mineração.”


Ainda em relação a esse aspecto, é preciso considerar a inserção da comunidade no universo maior que envolvia a presença de outros quilombos existentes na região. “É indispensável considerar essa totalidade e a inserção do Quilombo do Ambrósio na sua estrutura e dinâmica.”


Embora as pesquisas não tenham abarcado uma área ampla do sítio arqueológico, “elas foram suficientes para evidenciar um potencial bastante expressivo quanto às informações a serem coletadas em pesquisas futuras”. 

Tópicos relacionados:

quilombo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay