BH: homem é eletrocutado enquanto trabalhava em obra

Um homem foi eletrocutado, nesta sexta-feira (12/12), enquanto trabalhava em uma obra no Bairro Fazendinha, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou a ser acionado, mas a morte foi confirmada no local.

O acidente aconteceu durante a manhã, momento em que a vítima sofreu eletrocussão ao encostar em um vergalhão na rede elétrica. De acordo com a corporação, o homem estava em uma laje no terceiro andar de uma residência.

Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros constatou que os fios ainda estavam energizados. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para realizar o desligamento da rede.

No momento do resgate, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas – uma Unidade de Resgate e uma de Salvamento, uma vez que o corpo estava em um local de difícil acesso.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada.

