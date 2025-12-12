Assine
FATALIDADE

BH: homem é eletrocutado enquanto trabalhava em obra

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (12/12), no Bairro Fazendinha, na Região Centro-Sul da capital

JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
12/12/2025 15:48

No momento do resgate, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas - uma Unidade de Resgate e uma de Salvamento
No resgate da vítima, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas, mas óbito foi confirmado no local crédito: Divulgação / CBMMG

Um homem foi eletrocutado, nesta sexta-feira (12/12), enquanto trabalhava em uma obra no Bairro Fazendinha, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) chegou a ser acionado, mas a morte foi confirmada no local. 

O acidente aconteceu durante a manhã, momento em que a vítima sofreu eletrocussão ao encostar em um vergalhão na rede elétrica. De acordo com a corporação, o homem estava em uma laje no terceiro andar de uma residência.

Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros constatou que os fios ainda estavam energizados. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para realizar o desligamento da rede. 

No momento do resgate, duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas – uma Unidade de Resgate e uma de Salvamento, uma vez que o corpo estava em um local de difícil acesso. 

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada. 

 * Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bombeiros eletrocutado morte

