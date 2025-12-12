BH: um furto de celular a cada 20 minutos; MP mapeia shoppings de ilegais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Medidas contra o comércio ilegal de celulares em Belo Horizonte buscam frear o prejuízo e a fragilização financeira das vítimas. A cada 20 minutos um celular foi furtado em Belo Horizonte no primeiro trimestre deste ano. Contudo, em apreensões recentes, cerca de 10% dos aparelhos recuperados tinham queixa na polícia.

Para combater essa atividade, impulsionada pela receptação e comércio ilegais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) mapeou a atividade dos criminosos e realizará, no dia 17 de dezembro, às 15h, uma audiência pública para discutir e implementar medidas para a redução da receptação de aparelhos celulares em shoppings populares de Belo Horizonte.

Segundo a instituição informou para a reportagem do Estado de Minas, o mapeamento do MPMG determina que os locais onde mais ocorrem os roubos e furtos são o hipercentro de Belo Horizonte; as paradas de semáforos; o transporte coletivo urbano; e as saídas de bares e boates, no período noturno.

O perfil dos ladrões é sobretudo de dependentes de drogas e álcool, devedores de traficantes, pessoas em situação de rua e autores especializados na prática especificamente de subtração de celulares (normalmente usam motos e fazem subtrações inclusive em calçadas).

Segundo dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), só entre janeiro e março de 2025, o volume de furtos de celulares em BH chegou a 5.734. Durante o carnaval, foram 200 aparelhos roubados ou furtados por dia.

O mapeamento sobre a receptação, que é quem recebe o aparelho para revender e paga aos ladrões, destaca os proprietários de lojas de reparo e revenda de aparelhos usados como os principais agentes.

De acordo com o MPMG, as lojas normalmente estão situadas em shoppings populares (onde a falta de fiscalização e o comércio informal prevalecem) ou funcionam clandestinamente em outros pontos da cidade.

Tais envolvidos não fazem cadastro de quem deixa os equipamentos e não emitem nota fiscal. Não verificam a procedência dos aparelhos, que são adquiridos a baixo preço e recolocam os aparelhos receptados no mercado.

"Estabelecimentos comerciais localizados nos shoppings (populares de BH) adquirem telefones celulares, produtos de furto a baixo custo e, posteriormente, os recolocam no mercado, lesando, inclusive, os interesses de possíveis consumidores de boa-fé, que têm seus direitos básicos violados", informam as Promotorias de Justiça Criminal e de Defesa do Consumidor.

De acordo com o promotor titular da 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Belo Horizonte, Marcos Paulo de Souza Miranda, os proprietários dos centros comerciais também têm de responder pelas atividades ilícitas, e serão ouvidos na audiência pública.

"Nós convidamos os proprietários dos shoppings populares. No nosso modo de entender, existe corresponsabilidade por parte deles, por permitir que esse tipo de comércio ocorra à margem da lei nos estabelecimentos deles. Vamos buscar a cooperação dos proprietários também."

Além do promotor, assina também a audiência o promotor de Justiça Fernando Ferreira Abreu, da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de BH.

Foram também convidados para a audiência pública representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Civil Municipal, Setor de Fiscalização da PBH, Câmara dos Vereadores e Assembleia Legislativa.

Promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda propôs a audiência pública e busca até leis que endureçam a venda de celulares furtados Camila Soares-MPMG

Mas em que uma audiência pública pode ajudar?

Segundo o promotor Marcos Paulo, a audiência vai traçar um diagnóstico e inspirar medidas práticas como a formulação de uma lei contra os principais problemas já detectados, entre eles a falta de controle de entrada dos equipamentos em lojas de reparo e revenda - o que favorece o comércio ilícito dos aparelhos.

"Uma lei obrigando as lojas de reparo e venda de usados a manter um cadastro detalhado do responsável pela entrega do aparelho, incluindo seus documentos pessoais e o IMEI do dispositivo poderia diminuir sensivelmente esse tipo de ilícito, pois o criminoso ou receptador evitará procurar estabelecimentos que exijam sua identificação formal e a assinatura, bem como uma declaração de procedência", afirma o promotor.

O Centro de Belo Horizonte é um dos locais onde os furtos e roubos mais ocorrem, mas justamente devido ao comércio ilegal que reintroduz os aparelhos, acaba sendo um destino de ladrões e receptadores de todo estado, orbitando e até agindo dentro dos shoppings.

No dia 19 de setmbro de 2025, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio da 6ª Companhia do 1º BPM, prendeu no Centro dois homens de 25 e 21 anos, e, com eles, vários aparelhos.

Foram 44 aparelhos celulares, quatro Ipads, seis notebooks, vários acessórios de celulares, uma balança de precisão, R$ 1.430 em dinheiro, uma maquina de cartão de crédito/débito, uma bicicleta, quatro cartões bancários e documentos pessoais de terceiros.

Um homem se aproximou de policiais e alegou que o sinal de GPS de seu aparelho celular, que fora furtado durante uma partida de futebol, estava indicando sua presença em um shopping popular.

Os militares foram ao local. Ao visualizar a aproximação dos militares, um homem que estava no interior da loja fuigiu.

"Durante o rastreamento, com apoio de outras guarnições policiais, ele foi detido. Um segundo indivíduo, já conhecido por furtos na área central de BH, chegou ao local para buscar o referente à venda de um celular, também tentou evadir e foi detido", informou a PMMG.



Dos 44 aparelhos apreendidos, quatro (9%) tinham queixa de furto ou deroubo. Os demais não tiveram suas procedências justificadas por notas fiscais ou por registros da identidade eletrônica do aparelho, o IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Roubaram meu celular, o que fazer?

Tenha sempre anotado o número da linha e o IMEI – identificação internacional do equipamento móvel

A pessoa deve ir a uma unidade policial para fazer o Registro de Eventos de Defesa Social (Reds)

Ou então pode solicitar registro de ocorrência de furto, até 30 dias depois do fato pela Delegacia Virtual

Em seguida deve acessar a Central de Bloqueio de Celulares do Estado de Minas Gerais (Cbloc) para que o celular seja inutilizado para operadoras para solicitar o bloqueio do aparelho

para que o celular seja inutilizado para operadoras para solicitar o bloqueio do aparelho No caso de recuperação por autoridades policiais dos aparelhos roubados ou furtados será realizado contato com o proprietário

Dúvidas sobre bloqueio ou desbloqueio de celular: 0800 283 0190. Atendimento 24 horas



Cuidados ao comprar ou vender celulares usados

Nota fiscal: exija sempre o documento original de compra, conferindo se o número de série bate com o aparelho

exija sempre o documento original de compra, conferindo se o número de série bate com o aparelho IMEI: verifique o número de identificação do aparelho (digite *#06# no teclado)

verifique o número de identificação do aparelho (digite *#06# no teclado) Consulta: Com o IMEI verifique a situação do aparelho no site da Anatel

Com o IMEI verifique a situação do aparelho no Procedência: desconfie de preços muito abaixo do mercado ou vendedores que não possuem loja física estabelecida

desconfie de preços muito abaixo do mercado ou vendedores que não possuem loja física estabelecida Embalagem: a falta da caixa original e do carregador pode ser um indício de origem duvidosa

Fontes: MPMG, PMMG, PCMG