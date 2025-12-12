Assine
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

MG: polícia abre inquérito para apurar violência doméstica contra jovem

Vídeo com agressões em cidade do interior de Minas Gerais repercutiu nas redes sociais

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/12/2025 11:52

Jovem foi vítima de violência doméstica por ex-companheiro no interior de Minas
Jovem foi vítima de violência doméstica por ex-companheiro no interior de Minas

Uma jovem denunciou, por meio de vídeos publicados nas redes sociais, que vinha sofrendo diversas agressões de violência doméstica praticadas pelo ex-companheiro em Timóteo (MG), no Vale do Aço. As imagens mostram o homem chutando e socando a vítima, que aparece acuada em um canto da parede.

Diante da repercussão do caso, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou um inquérito policial para apurar os fatos. A investigação apura o crime de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, praticado no âmbito de relação íntima de afeto, conforme prevê a Lei Maria da Penha.

A PCMG esclareceu ainda que foi concedida medida protetiva em favor da vítima. As investigações seguem em andamento e novas informações serão divulgadas oportunamente.

Não há informações sobre o suspeito, se fugiu ou está preso.

Tópicos relacionados:

inquerito minas-gerais policia policia-civil violencia-contra-a-mulher

