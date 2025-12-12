MG: polícia abre inquérito para apurar violência doméstica contra jovem

Uma jovem denunciou, por meio de vídeos publicados nas redes sociais, que vinha sofrendo diversas agressões de violência doméstica praticadas pelo ex-companheiro em Timóteo (MG), no Vale do Aço. As imagens mostram o homem chutando e socando a vítima, que aparece acuada em um canto da parede.

Diante da repercussão do caso, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou um inquérito policial para apurar os fatos. A investigação apura o crime de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, praticado no âmbito de relação íntima de afeto, conforme prevê a Lei Maria da Penha.

A PCMG esclareceu ainda que foi concedida medida protetiva em favor da vítima. As investigações seguem em andamento e novas informações serão divulgadas oportunamente.

Não há informações sobre o suspeito, se fugiu ou está preso.