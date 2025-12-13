Como vai funcionar a gratuidade da passagem em BH neste domingo (14/12)

A partir do próximo dia 14, todas as linhas de ônibus convencionais e suplementares de Belo Horizonte terão tarifa gratuita aos domingos e feriados nacionais e municipais. A medida, anunciada pela Prefeitura de BH (PBH) no último dia 7, faz parte do programa “Catraca Livre”, que integra as comemorações do aniversário de 128 anos da capital, completados nessa sexta-feira (12/12).



Como vai funcionar?

Segundo a PBH, atualmente cerca de 190 mil pessoas utilizam ônibus aos domingos em Belo Horizonte. Para utilizar o serviço, os usuários deverão passar o cartão BHBus normalmente pela catraca, porém não haverá desconto do valor.

Não é preciso fazer um novo cartão, e para aqueles que não possuem um, a catraca será liberada manualmente pelo motorista.

A medida vale para as viagens iniciadas entre 0h e 23h59 aos domingos e feriados. Não haverá integração com o metrô, cujo valor da passagem será cobrado integralmente.



Catraca Livre

A gratuidade dos ônibus aos domingos e feriados foi anunciada pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil) nas redes sociais no último domingo. Em vídeo publicado em seu Instagram, Damião informou que "este foi o último domingo que o belo-horizontino pagou a tarifa".

"Para você, que aos domingos quer visitar um amigo, um parente, e não consegue, porque não tem o dinheiro da passagem; você que quer passear com sua família no Parque Municipal, na Feira Hippie aos domingos, e não tem o dinheiro da passagem, este foi o último domingo assim", disse o chefe do Executivo municipal.

Aos domingos, o sistema municipal conta com 267 linhas, que transportam cerca de 190 mil usuários em aproximadamente 10 mil viagens. Estudos realizados pela Superintendência de Mobilidade (Sumob) de BH mostram que, no respectivo dia, há períodos com até 79% de capacidade ociosa nos ônibus, o que permite absorver o acréscimo da demanda sem impacto operacional ou aumento no custo do sistema.



Além dos domingos, também haverá gratuidade nos seguintes feriados:

1º de janeiro - Confraternização Universal

Paixão de Cristo

21 de abril - Tiradentes

1º de maio - Dia do Trabalhador

Corpus Christi

15 de agosto - Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem

7 de setembro - Independência do Brasil

12 de outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro - Finados

15 de novembro - Proclamação da República

20 de novembro - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

8 de dezembro - Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição

25 de dezembro - Natal



Madrugão

Além do programa Catraca Livre, o prefeito de Belo Horizonte Álvaro Damião anunciou, nessa quinta-feira (11/12), o Madrugão, que amplia o transporte público noturno em Belo Horizonte.

A nova rede passa a operar com 127 linhas entre 0h e 3h59, além da criação da Linha 10 (Circular Noturno), que fará conexão direta com áreas importantes de vida noturna da cidade e com o sistema Move. Antes do programa, a rede contava com 123 linhas. O Madrugão começou a operar na virada dessa sexta-feira para sábado (13/12), dia do aniversário da capital.

Segundo Álvaro Damião, o Madrugão busca atender “um pedido antigo do povo de Belo Horizonte, principalmente donos de bares e restaurantes, porque a cidade estava adormecendo muito cedo". "O 'Madrugão' vem para ajudar os trabalhadores e aqueles que querem sair para curtir a noite na cidade e não conseguiam voltar para casa porque não tinha ônibus.”

Gratuidade no transporte

Além da gratuidade aos domingos e feriados nacionais, BH já conta com uma algumas gratuidades no transporte coletivo:

Auxílio Transporte Mulher destinado a mulheres em situação de violência econômica e social que moram em Belo Horizonte. O passe livre é aplicado em viagens entre a residência e as instituições da rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Passe integral para estudantes da rede pública do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que residem a, no mínimo, 1 km da instituição de ensino que frequentam.

Vale-Transporte Saúde: destinado ao deslocamento de pacientes, especialmente os oncológicos, que precisam realizar consultas e procedimentos médicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Também têm direito à gratuidade pessoas com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista, que atendam aos requisitos legais; idosos com 65 anos ou mais; agentes de inspeção e oficiais da Justiça em serviço; e carteiros e mensageiros dos Correios, uniformizados e em serviço.

Além disso, 13 linhas do sistema de Vilas e Favelas são totalmente gratuitas, assim como as linhas alimentadoras 202, 204, 401 e 402.



Tarifa Zero

O anúncio do programa “Catraca Livre” ocorreu apenas dois meses depois de o Projeto de Lei 60/2025, PL que previa a gratuidade em todas as linhas de ônibus da cidade em todos os dias, ter sido reprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A votação, realizada no dia 3 de outubro, foi marcada por protestos de apoiadores e opositores da proposta, que poderia transformar a capital na primeira do país a adotar a Tarifa Zero para toda a população.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata