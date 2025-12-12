'Madrugão': veja as linhas que farão atendimentos noturnos em BH

A Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) publicou nesta sexta-feira (12/12), no Diário Oficial do Município (DOM), uma série de ajustes e ampliações no atendimento da rede de ônibus noturna da capital mineira, conhecida como “Madrugão”.

As mudanças incluem a criação de novas linhas e sublinhas noturnas, alterações de itinerários, renomeação de serviços, extinção de linhas e adequações operacionais em dezenas de trajetos que atendem diferentes regiões da cidade durante a madrugada.

Nessa quinta-feira (11/12), o prefeito Álvaro Damião tinha anunciado que BH ia passar a contar com 128 linhas de ônibus durante a madrugada. A nova rede passará a operar entre 0h e 3h59, todos os dias da semana, a partir da madrugada do próximo sábado, 13 de dezembro, como um marco do aniversário da capital. O Madrugão ainda inclui 27 viagens adicionais aos domingos, 33 aos sábados e 32 nos dias úteis em 20 linhas noturnas, além de alterar itinerários de 20 linhas para adequar à demanda.

Entre os destaques está a criação da Linha 10 (Madrugão/Circular Noturno), que fará um percurso circular passando por importantes vias do hipercentro e da região Centro-Sul, como avenida do Contorno, Praça da Liberdade, Praça Raul Soares e Praça da Estação. Ela funcionará entre 23h20 e 4h, com partidas a cada 25 minutos.

Além disso, diversas linhas passam a contar com sublinhas específicas para o período noturno, enquanto outras tiveram itinerários ajustados para melhorar a cobertura, garantir integração com estações e contornar eventos como a Feira da Avenida Afonso Pena.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A lista completa de linhas, sublinhas criadas, itinerários alterados e serviços extintos pode ser consultada no site da Sumob.