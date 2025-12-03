Movimento de motoristas de ônibus desmente greve em Belo Horizonte

O Movimento dos Motoristas Unidos (MMU) negou uma suposta greve de motoristas de ônibus de Belo Horizonte, marcada para a partir da meia-noite de quinta-feira (4/12). Para uma liderança, foi usada a influência do grupo para que o MMU seja responsabilizado pela paralisação, pautada a partir de inconformidades de reajuste de salário e vale-refeição.

A divulgação da greve se deu um dia depois da Assembleia Geral entre o Sindicato dos Trabalhadores em Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), que firmou um acordo de reajuste de 5,1% no salário dos motoristas e de 12,5% no vale-alimentação.

Em conversa com a reportagem, um dos coordenadores do MMU, Edson Carlos Pinto, explicou que o grupo não está promovendo ações de greve, principalmente pelo fato de que apenas o sindicato tem autorização para fazer as declarações, com 72 horas de antecedência.

“Nós não tomamos iniciativa de promover greve ou qualquer outro ato que venha a paralisar a cidade de um serviço essencial, que é do transporte urbano. Não estamos de acordo com a atitude, não temos nada a ver com isso”, afirmou a liderança.

Segundo o coordenador, o MMU aguarda uma resposta patronal sobre o não aceite dos trabalhadores sobre o acordo firmado e está atento às demandas específicas de BH, cujas especificações estão em destaque nas considerações das negociações.

Convocação

Em comunicado amplamente compartilhado no WhatsApp, assinado como “Movimento dos Motoristas de Ônibus de Belo Horizonte”, é informado que o acordo não representa os interesses da classe, uma vez que “o que foi oferecido está muito longe de atender às nossas necessidades básicas e à dignidade que merecemos". No texto, é possível inferir que a mensagem começou a ser veiculada nesta quarta-feira (3), menos de 24 horas antes do início da suposta greve.

Com isso, foi divulgado um “movimento simbólico”, que consistiria no posicionamento de grevistas em frente a garagens de ônibus, impedindo a saída dos veículos, para “demonstrar, de forma contundente, que não haverá transporte coletivo em Belo Horizonte enquanto nossas vozes não forem ouvidas”.

Para Edson, as mensagens provavelmente são divulgadas por motoristas que querem chamar atenção da categoria para fazer algo que é ilegal. “A greve só pode ser puxada por sindicato, com divulgação de 72 horas de antecedência e comunicação com Polícia Militar, Prefeitura e demais órgãos. Isso é uma tentativa de movimentar os motoristas, tentando colocar o nome e desmoralizar o movimento em crescimento em BH”, afirmou.



Veja o comunicado da suposta greve na íntegra:

COMUNICADO URGENTE AOS MOTORISTAS DE ÔNIBUS DE BELO HORIZONTE

PARALISAÇÃO GERAL: O SISTEMA VAI PARAR!

Convocamos todos os colegas motoristas para uma PARALISAÇÃO TOTAL a partir das 00:00 (meia-noite) da próxima quinta-feira, 04 de dezembro de 2025.

A decisão foi tomada coletivamente, em resposta ao acordo firmado pelo STTRBH e SETRABH na reunião do dia 02/12/2025 (ontem), que NÃO REPRESENTA os interesses da nossa classe.

O que foi oferecido – um reajuste de apenas 5,1% nos salários e 12,5% no vale-alimentação – está muito longe de atender às nossas necessidades básicas e à dignidade que merecemos. Diante do custo de vida atual, esse valor é inaceitável.

Iniciamos um movimento simbólico de protesto logo após a reunião, e agora esse movimento ganhou força total. O SISTEMA VAI PARAR!

NOSSA AÇÃO:

· PARALISAREMOS TODAS AS ATIVIDADES a partir da 0h de quinta-feira.

· Iremos para as GARAGENS DE ÔNIBUS em uma manifestação pacífica e organizada. · Nos posicionaremos nas portas das garagens, impedindo a saída dos veículos.

· O objetivo é demonstrar, de forma contundente, que não haverá transporte coletivo em Belo Horizonte enquanto nossas vozes não forem ouvidas.

Precisamos de SALÁRIOS DECENTES que reflitam a responsabilidade da nossa profissão e que nos permitam sustentar nossas famílias com dignidade diante de tudo que enfrentamos no dia a dia.

CHAMADO FINAL:

Você, motorista de ônibus, que sofre com as mesmas dificuldades: essa luta é por você e por sua família. Não aceite menos do que merecemos. É hora de nos unirmos e mostrarmos nossa força.

Junte-se a nós na quinta-feira, 04/12, a partir da 0h. Vamos às garagens!

PELOS NOSSOS DIREITOS E PELA DIGNIDADE DA CLASSE! O SISTEMA VAI PARAR!





Movimento dos Motoristas de Ônibus de Belo Horizonte

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O espaço segue aberto para manifestações. O STTRBH e o SetraBH foram procurados para esclarecimentos sobre o acordo e a possível greve. A reportagem aguarda retorno.

