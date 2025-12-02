Assine
overlay
Início Gerais
TRÂNSITO

Manifestação complica trânsito na Avenida Amazonas em BH

Motoristas de ônibus ocupam duas faixas da via, deixando o trânsito lento entre a Avenida Silva Lobo e Contorno, na Região Oeste da capital

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
02/12/2025 13:15 - atualizado em 02/12/2025 13:59

compartilhe

SIGA
x
Manifestação de motoristas de ônibus na Av. Amazonas complica trânsito nesta terça-feira (02/12)
Manifestação de motoristas de ônibus na Av. Amazonas complica trânsito nesta terça-feira (02/12) crédito: Izabel Cristina A. Gonçalves/Divulgação

Motoristas de ônibus fazem uma manifestação na Avenida Amazonas nesta terça-feira (02/12). O ato teve início no cruzamento com a Avenida Silva Lobo, no Bairro Alto Barroca, Região Oeste de Belo Horizonte e agora se estende até o cruzamento com a Avenida do Contorno.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os ônibus ocupam as duas faixas da direita no sentido centro, andando em comboio. Com isso, o trânsito no local está lento, com os carros forçados a trafegar apenas na faixa à esquerda da via.

Leia Mais

De acordo com uma motorista de ônibus, o protesto teria se iniciado depois de uma reunião entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) e motoristas. Durante uma votação a respeito do salário da categoria, um mal entendido teria acontecido e o encontro foi encerrado, gerando revolta. 

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que agentes da Superintendência de Mobilidade (Sumob), da BHTrans e da Guarda Municipal acompanharam a manifestação e atuaram para a desobstrução da via e garantia das condições de fluidez no local. 

O Estado de Minas entrou em contato com a SetraBH, mas não teve retorno.

Matéria em atualização

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bh manifestacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay