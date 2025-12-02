Manifestação complica trânsito na Avenida Amazonas em BH
Motoristas de ônibus ocupam duas faixas da via, deixando o trânsito lento entre a Avenida Silva Lobo e Contorno, na Região Oeste da capital
Motoristas de ônibus fazem uma manifestação na Avenida Amazonas nesta terça-feira (02/12). O ato teve início no cruzamento com a Avenida Silva Lobo, no Bairro Alto Barroca, Região Oeste de Belo Horizonte e agora se estende até o cruzamento com a Avenida do Contorno.
Os ônibus ocupam as duas faixas da direita no sentido centro, andando em comboio. Com isso, o trânsito no local está lento, com os carros forçados a trafegar apenas na faixa à esquerda da via.
De acordo com uma motorista de ônibus, o protesto teria se iniciado depois de uma reunião entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) e motoristas. Durante uma votação a respeito do salário da categoria, um mal entendido teria acontecido e o encontro foi encerrado, gerando revolta.
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que agentes da Superintendência de Mobilidade (Sumob), da BHTrans e da Guarda Municipal acompanharam a manifestação e atuaram para a desobstrução da via e garantia das condições de fluidez no local.
O Estado de Minas entrou em contato com a SetraBH, mas não teve retorno.
Matéria em atualização
