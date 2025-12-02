Manifestação complica trânsito na Avenida Amazonas em BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Motoristas de ônibus fazem uma manifestação na Avenida Amazonas nesta terça-feira (02/12). O ato teve início no cruzamento com a Avenida Silva Lobo, no Bairro Alto Barroca, Região Oeste de Belo Horizonte e agora se estende até o cruzamento com a Avenida do Contorno.

Os ônibus ocupam as duas faixas da direita no sentido centro, andando em comboio. Com isso, o trânsito no local está lento, com os carros forçados a trafegar apenas na faixa à esquerda da via.

De acordo com uma motorista de ônibus, o protesto teria se iniciado depois de uma reunião entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) e motoristas. Durante uma votação a respeito do salário da categoria, um mal entendido teria acontecido e o encontro foi encerrado, gerando revolta.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que agentes da Superintendência de Mobilidade (Sumob), da BHTrans e da Guarda Municipal acompanharam a manifestação e atuaram para a desobstrução da via e garantia das condições de fluidez no local.

O Estado de Minas entrou em contato com a SetraBH, mas não teve retorno.

Matéria em atualização

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia