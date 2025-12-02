Simulado de acidente altera tráfego na BR-381, confira local e data

A concessionária Nova 381 realiza, nesta quarta-feira (3/12), o primeiro Simulado de Acidente com Produtos Perigosos na BR-381. O exercício operacional vai alterar o tráfego nos túneis gêmeos localizados no km 283 da rodovia, em Antônio Dias (MG), na Região do Vale do Aço.

Das 6h30 às 15h, o trânsito funcionará em mão dupla no túnel sentido Oeste (Antônio Dias - João Monlevade).

Equipes com homens bandeira estarão posicionadas nos dois sentidos para orientar motoristas e garantir a fluidez durante o desvio.

Segundo a concessionária, a simulação é parte dos protocolos do setor de operações e tem como objetivo aperfeiçoar o trabalho das equipes de inspeção e resgate, garantindo respostas mais rápidas e eficientes em situações reais envolvendo cargas perigosas.

