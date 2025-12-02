Assine
Mãe e filha mortas em queda de hotel serão veladas hoje (2/12) na Grande BH

A filha teria sido atirada pela mãe, que, logo em seguida, se jogou do décimo andar

Alice Pimenta
Alice Pimenta
Repórter
02/12/2025 10:10 - atualizado em 02/12/2025 10:15

As vítimas estavam hospedadas no hotel localizado na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Santos Dumont
As vítimas estavam hospedadas no hotel localizado na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Santos Dumont

Os corpos da mulher, de 32 anos, e da filha, de 7, que morreram nessa segunda-feira (1/12) ao caírem do décimo andar de um hotel no centro de BH, serão velados nesta terça-feira (2/12) em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O velório terá início às 12h no Cemitério Parque Terra Santa no bairro Nações Unidas em Sabará e o sepultamento está previsto para 15h.

A criança teria sido atirada pela própria mãe, que, logo em seguida, se jogou. As duas vítimas estavam hospedadas com uma adolescente de 13 anos, que também era filha da mulher de 32 anos.

CVV (Centro de Valorização da Vida)


A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.

