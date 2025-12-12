Motos são furtadas de concessionária em BH; veja vídeo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Quatro homens, não identificados, furtaram três motos e outros itens de uma concessionária localizada na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (12/12). A ação foi registrada por câmeras de segurança internas e externas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta de 3h. À Polícia Militar (PM), o diretor comercial da loja, de 45 anos, informou que bandidos levaram duas motos Honda CB 750 Hornet, de cor branca, e uma Honda NC 750X, vermelha, além de cinco capacetes e quatro jaquetas.

Nas imagens do circuito de segurança é possível ver que os suspeitos usavam calça jeans e blusas de frio com capuz. Primeiro, eles quebram as portas e, depois, invadem o estabelecimento.

Em apenas dois segundos, um dos suspeitos quebra as portas e os outros três entram correndo no local. Em 32 segundos, os suspeitos tiram a primeira moto da loja – uma Honda CB 750 Hornet branca. Quatro segundos depois disso, o outro veículo do mesmo modelo e cor sai da loja e ambos fogem pela avenida.

Por fim, oito segundos após a saída da segunda moto, o terceiro suspeito sai com a Honda NC 750X vermelha. O último suspeito foge a pé carregando itens na mão.

