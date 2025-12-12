Grande BH: suspeito do tráfico na Pedreira morre em confronto com a PM

Um homem de 28 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes (PPL), morreu durante um confronto com a Polícia Militar nessa quinta-feira (11/12), em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a PM, equipes do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) receberam informações do setor de inteligência de que, depois da morte de um traficante conhecido como Richard Bibiano, o “Índio”, o suspeito, genro do homem, teria deixado a atuação no tráfico na PPL e fugido para Esmeraldas. Contra ele, havia mandado de prisão em aberto.

Com a localização confirmada, os militares montaram uma operação e cercaram a residência próxima a uma área de mata. Ao chegarem ao local para cumprir a ordem de prisão, a companheira do suspeito atendeu os policiais no portão. Em seguida, o homem tentou fugir armado, pulando um muro em direção à mata, mas acabou interceptado pelo cerco policial.

De acordo com a corporação, os militares ordenaram que ele largasse a arma, mas o suspeito não obedeceu e efetuou disparos, o que levou ao revide da equipe. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre .380, com numeração raspada, além de um carregador contendo 10 munições intactas.

Ainda com sinais vitais, o homem foi socorrido e encaminhado à UPA Várzea das Flores, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos disparos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. A companheira do suspeito afirmou que tinha conhecimento de que ele estava foragido da Justiça e armado. Conforme a PM, o homem possuía antecedentes por fugas do sistema prisional, tráfico de drogas, adulteração veicular, roubo, receptação e outros crimes.