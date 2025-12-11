Assine
ALTO PARANAÍBA

Irmãos tentam dar descarga em droga, mas são presos por tráfico

Ao perceberem a aproximação da Polícia Militar, os suspeitos, de 42 e 47 anos, tentaram descartar várias embalagens de cocaína na privada

Vinicius Lemos
Vinicius Lemos
11/12/2025 20:07

Irmãos tentam dar descarga em droga, mas são presos por tráfico

Dois irmãos foram presos na noite dessa quarta-feira (10/12) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após tentarem jogar drogas no vaso sanitário antes da chegada da Polícia Militar, que desmantelou um ponto de tráfico no Bairro Alto da Colina.

A ação ocorreu depois de denúncias sobre intensa movimentação de usuários em frente a uma residência. Durante a observação, os militares flagraram a venda de drogas para um motorista. Um homem de 45 anos foi abordado na Avenida Marabá com cocaína e admitiu ter comprado o entorpecente na casa monitorada pelos policiais.

Ao perceberem a aproximação da PM, os suspeitos, de 42 e 47 anos, tentaram descartar várias embalagens de cocaína na privada, mas foram detidos. No imóvel, os policiais encontraram duas barras grandes de maconha dentro de um saco plástico, além de dois tabletes grandes e uma barra menor escondidos em uma cômoda.

Também foram apreendidas duas balanças de precisão e rolos de plástico filme.

A casa fica próxima a uma creche. Os irmãos foram presos em flagrante por tráfico e o usuário foi detido por consumo de drogas. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Plantão.

