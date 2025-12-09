Assine
DISPUTA PELO TRÁFICO DROGAS

BH: jovem ligado à guerra da Pedreira é executado com cinco tiros na cabeça

Vítima de 25 anos tinha envolvimento com o tráfico de drogas no "Buraco Quente", área da capital que registra conflitos e disputa territorial entre criminosos

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/12/2025 09:26

Vista parcial do Aglomerado Pedreira Prado Lopes, localizado no bairro Sao Cristovao, região Noroeste da Capital
Vista parcial do Aglomerado Pedreira Prado Lopes, região marcada por conflitos e disputa territorial entre criminosos crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Um jovem de 25 anos, envolvido na disputa do tráfico de drogas da Pedreira Prado Lopes (PPL), foi executado com cinco tiros na cabeça na noite dessa segunda-feira (8/12), no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os militares chegaram ao local e encontraram a vítima já sem vida, com perfurações de arma de fogo na cabeça. Testemunhas contaram que um carro branco foi até o fim da rua e os ocupantes dispararam contra o jovem. Logo depois, o veículo fugiu em alta velocidade.

Imagens de câmeras de segurança mostram um Fiat Pálio branco, possivelmente clonado, passando pela rua momentos antes do crime.

O setor de inteligência da PM identificou a vítima como integrante do tráfico na região da na Pedreira Prado Lopes, conhecida como “Buraco Quente”. A área registra conflitos e disputa territorial entre criminosos.

A perícia da Polícia Civil recolheu projéteis calibre 9 mm perto do corpo e encontrou um pino de cocaína no bolso da vítima. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Os autores ainda não foram identificados. O caso será investigado pela 4ª Delegacia de Plantão Oeste.

