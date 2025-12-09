BH: jovem ligado à guerra da Pedreira é executado com cinco tiros na cabeça

Um jovem de 25 anos, envolvido na disputa do tráfico de drogas da Pedreira Prado Lopes (PPL), foi executado com cinco tiros na cabeça na noite dessa segunda-feira (8/12), no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os militares chegaram ao local e encontraram a vítima já sem vida, com perfurações de arma de fogo na cabeça. Testemunhas contaram que um carro branco foi até o fim da rua e os ocupantes dispararam contra o jovem. Logo depois, o veículo fugiu em alta velocidade.

Imagens de câmeras de segurança mostram um Fiat Pálio branco, possivelmente clonado, passando pela rua momentos antes do crime.

O setor de inteligência da PM identificou a vítima como integrante do tráfico na região da na Pedreira Prado Lopes, conhecida como “Buraco Quente”. A área registra conflitos e disputa territorial entre criminosos.

A perícia da Polícia Civil recolheu projéteis calibre 9 mm perto do corpo e encontrou um pino de cocaína no bolso da vítima. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Os autores ainda não foram identificados. O caso será investigado pela 4ª Delegacia de Plantão Oeste.