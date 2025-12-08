Jovem é executado com sete tiros no Aglomerado Ventosa, em BH
Vítima não foi identificada; testemunhas dizem que ele foi perseguido antes de ser morto
Um jovem com cerca de 22 anos de idade foi perseguido e executado com sete tiros na noite desse domingo (7/12), no Aglomerado Ventosa, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).
Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída ao solo, com sangramento intenso na região da cabeça. Ele vestia blusa branca de frio e calça florida, mas não portava documentos, impossibilitando a identificação. Moradores informaram que não o conheciam e que ele não era morador da comunidade.
Testemunhas relataram que o jovem foi perseguido por um homem que efetuava disparos continuamente. O suspeito, que vestia camisa vermelha, fugiu logo depois do crime. Nenhum dos presentes soube identificá-lo.
O Samu confirmou a morte no local. A perícia da Polícia Civil encontrou sete perfurações por arma de fogo e recolheu cápsulas que serão analisadas. Militares realizaram buscas em becos e rotas de fuga, mas o autor não foi localizado.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil investigará o caso.