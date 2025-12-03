Assine
overlay
Início Gerais
ASSASSINATO NA CAPITAL

Adolescente é executado com 10 tiros no Santa Tereza

Suspeitos estavam encapuzados e ainda não foram presos pela PM. Homicídio ocorreu na manhã desta quarta-feira (3/12) , na Região Leste de BH

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
03/12/2025 19:35 - atualizado em 03/12/2025 19:35

compartilhe

SIGA
x
Viatura da PM com foco na arma de militar
Polícia Militar informou que a vítima já havia cumprido medida socioeducativa por tráfico de drogas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um adolescente de 17 anos, conhecido como Formiguinha, foi assassinado por volta das 11h desta quarta-feira (3/12), em frente a uma residência da Rua Nefelina, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. A vítima foi executada com cerca de 10 tiros por dois homens encapuzados, que fugiram em um Chevrolet Ônix. Ele morreu no local e, até o momento, ninguém foi preso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o tenente Castro, policial militar responsável pela ocorrência, familiares do menor afirmaram que ele possuía envolvimento com o tráfico de drogas da região e não imaginam quem possa ter efetuado os disparos ou encomendado o crime.

Ainda segundo o tenente, a vítima já era conhecida pela polícia por já ter cumprido medida socioeducativa em passagem relacionada ao tráfico. Não há informações sobre seu envolvimento com organização criminosa.

Leia Mais

De acordo com testemunhas, Formiguinha era morador do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de BH. A Polícia Militar ainda não sabe quem são os suspeitos.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

bairro-santa-tereza crime homicidio noticias policia regiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay