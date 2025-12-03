Adolescente é executado com 10 tiros no Santa Tereza
Suspeitos estavam encapuzados e ainda não foram presos pela PM. Homicídio ocorreu na manhã desta quarta-feira (3/12) , na Região Leste de BH
Um adolescente de 17 anos, conhecido como Formiguinha, foi assassinado por volta das 11h desta quarta-feira (3/12), em frente a uma residência da Rua Nefelina, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. A vítima foi executada com cerca de 10 tiros por dois homens encapuzados, que fugiram em um Chevrolet Ônix. Ele morreu no local e, até o momento, ninguém foi preso.
Segundo o tenente Castro, policial militar responsável pela ocorrência, familiares do menor afirmaram que ele possuía envolvimento com o tráfico de drogas da região e não imaginam quem possa ter efetuado os disparos ou encomendado o crime.
Ainda segundo o tenente, a vítima já era conhecida pela polícia por já ter cumprido medida socioeducativa em passagem relacionada ao tráfico. Não há informações sobre seu envolvimento com organização criminosa.
De acordo com testemunhas, Formiguinha era morador do Bairro São Gabriel, na Região Nordeste de BH. A Polícia Militar ainda não sabe quem são os suspeitos.
* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro