Assine
overlay
Início Gerais
JUSTIÇA

Motorista de aplicativo acusado de estuprar jovem é preso preventivamente

Decisão foi dada em audiência de custódia, na tarde desta quarta-feira (3/12), pela juíza Juliana Beretta Kirche

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
03/12/2025 18:25

compartilhe

SIGA
x
A vítima havia acabado de sair do trabalho em um shopping da região quando solicitou uma corrida pelo aplicativo
Vítima solicitou corrida pelo aplicativo após sair do trabalho em um shopping da Região Leste de BH crédito: FreePik

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Bruce Otoni Matos, motorista de aplicativo, de 37 anos, acusado de estuprar uma passageira, de 18, durante uma corrida, na noite da última segunda-feira (1º/12), no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH. A decisão foi dada em audiência de custódia na tarde desta quarta (3/12), pela juíza Juliana Beretta Kirche, da Secretaria de Audiências de Custódia de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem acionou a corrida após sair do trabalho em um shopping da capital para ir para casa.

Inicialmente, o condutor seguiu normalmente, mas logo mudou a rota, parando em uma rua, onde a estuprou.

Leia Mais

A jovem foi levada até em casa após o crime. O suspeito foi localizado, preso em flagrante e encaminhado à delegacia. À PM, ele negou a violência e alegou que a relação teria sido consensual. 

Em nota, a Polícia Civil informou que a jovem foi submetida a exames em unidade de saúde e também  ouvida na delegacia, acompanhada do responsável legal. "A investigação prossegue na Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em Belo Horizonte", afirmou o texto.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que, na última terça-feira (2/12), Bruce Otoni Matos foi admitido no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, onde permanece à disposição da Justiça. O processo tramita em segredo de Justiça. 

Tópicos relacionados:

aplicativo estupro jovem motorista passageira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay