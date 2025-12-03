Motorista de aplicativo acusado de estuprar jovem é preso preventivamente

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Bruce Otoni Matos, motorista de aplicativo, de 37 anos, acusado de estuprar uma passageira, de 18, durante uma corrida, na noite da última segunda-feira (1º/12), no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste de BH. A decisão foi dada em audiência de custódia na tarde desta quarta (3/12), pela juíza Juliana Beretta Kirche, da Secretaria de Audiências de Custódia de Belo Horizonte.

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem acionou a corrida após sair do trabalho em um shopping da capital para ir para casa.

Inicialmente, o condutor seguiu normalmente, mas logo mudou a rota, parando em uma rua, onde a estuprou.

A jovem foi levada até em casa após o crime. O suspeito foi localizado, preso em flagrante e encaminhado à delegacia. À PM, ele negou a violência e alegou que a relação teria sido consensual.

Em nota, a Polícia Civil informou que a jovem foi submetida a exames em unidade de saúde e também ouvida na delegacia, acompanhada do responsável legal. "A investigação prossegue na Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em Belo Horizonte", afirmou o texto.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que, na última terça-feira (2/12), Bruce Otoni Matos foi admitido no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, onde permanece à disposição da Justiça. O processo tramita em segredo de Justiça.