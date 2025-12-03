Empresário encontrado morto teve loja de academia invadida

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois crimes que podem ter ligação. É o que investiga a Polícia Civil de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais: a morte de um empresário, de 33 anos, dono de uma academia de tiro, cujo corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (3/12), na zona rural, pode ter relação com o roubo de armas, na madrugada do mesmo dia, na loja da academia.

O corpo do empresário estava caído ao lado de seu carro, uma caminhonete Hilux, com marcas de tiro. Uma equipe de policiais e peritos foi enviada ao local para tentar encontrar vestígios.

O segundo crime foi uma queixa recebida pela Delegacia de Polícia de Itaúna sobre o roubo das armas. Os policiais que estiveram no local não encontraram sinais de arrombamento, mas pessoas entraram no local, retirando munições e armas.

Segundo o delegado João Marcos do Amaral, “pela dinâmica nos dois crimes, podemos entender que é possível uma ligação entre o furto na academia e o corpo encontrado do empresário”.

Uma das hipóteses trabalhadas pela polícia é que os criminosos tenham executado o empresário e - tendo acesso às chaves do estabelecimento -, voltaram para executar o segundo crime.