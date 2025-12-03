Assine
overlay
Início Gerais
DOIS CRIMES

Empresário encontrado morto teve loja de academia invadida

Polícia trabalha com a hipótese de os dois crimes terem sido praticados pela mesma pessoa ou pelo mesmo grupo

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
03/12/2025 15:32 - atualizado em 03/12/2025 15:32

compartilhe

SIGA
x
Policiais de Itaúna trabalham com hipótese de que os dois crimes tenha sido praticados por uma mesma pessoa ou mesmo grupo
Policiais de Itaúna trabalham com a hipótese de que os dois crimes tenham sido praticados por uma mesma pessoa ou grupo crédito: PCMG

Dois crimes que podem ter ligação. É o que investiga a Polícia Civil de Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais: a morte de um empresário, de 33 anos, dono de uma academia de tiro, cujo corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (3/12), na zona rural, pode ter relação com o roubo de armas, na madrugada do mesmo dia, na loja da academia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O corpo do empresário estava caído ao lado de seu carro, uma caminhonete Hilux, com marcas de tiro. Uma equipe de policiais e peritos foi enviada ao local para tentar encontrar vestígios.

O segundo crime foi uma queixa recebida pela Delegacia de Polícia de Itaúna sobre o roubo das armas. Os policiais que estiveram no local não encontraram sinais de arrombamento, mas pessoas entraram no local, retirando munições e armas.

Segundo o delegado João Marcos do Amaral, “pela dinâmica nos dois crimes, podemos entender que é possível uma ligação entre o furto na academia e o corpo encontrado do empresário”.

Uma das hipóteses trabalhadas pela polícia é que os criminosos tenham executado o empresário e - tendo acesso às chaves do estabelecimento -, voltaram para executar o segundo crime.

Tópicos relacionados:

homicidio itauna misterio roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay