Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Homem é morto quando chegava à casa da namorada

Segundo uma testemunha, atirador desceu de um Fox preto e começou a disparar

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
20/11/2025 11:08

compartilhe

SIGA
x
Apesar de ter feito uma grande busca, Polícia Militar ainda não tem pistas dos matadores
Apesar de ter feito uma grande busca, Polícia Militar ainda não tem pistas dos matadores crédito: PMMG

Acerto de contas? Acerto do tráfico de drogas? Vingança? Essas são as três hipóteses com as quais a polícia trabalha para o esclarecer o assassinato de um jovem, de 18 anos, ocorrido na noite dessa quarta-feira (19/11), em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A vítima estava em frente à casa de sua namorada, na Rua Capelinha, no Bairro Jardim Vera Cruz II. Havia acabado de chegar e tinha descido do veículo, um Fiat Palio azul. 

Leia Mais

De repente, foi surpreendido pela chegada de um VW Fox preto. Um homem saiu do carro atirando. A vítima levou cinco tiros e o carro ficou crivado de balas. Logo depois dos disparos, os autores fugiram.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a namorada contou que estava em casa quando ouviu os disparos. Saiu quando os disparos pararam para ver o que estava acontecendo e avistou o corpo do namorado, caído, ensanguentado.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Samu confirmou a morte no local do crime. Foram encontrados, pela perícia, cartuchos de pistola 9 milímetros próximos ao corpo. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem. 

Tópicos relacionados:

assassinato contagem homicidio namorada policia trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay