Homem é morto quando chegava à casa da namorada

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Acerto de contas? Acerto do tráfico de drogas? Vingança? Essas são as três hipóteses com as quais a polícia trabalha para o esclarecer o assassinato de um jovem, de 18 anos, ocorrido na noite dessa quarta-feira (19/11), em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima estava em frente à casa de sua namorada, na Rua Capelinha, no Bairro Jardim Vera Cruz II. Havia acabado de chegar e tinha descido do veículo, um Fiat Palio azul.

De repente, foi surpreendido pela chegada de um VW Fox preto. Um homem saiu do carro atirando. A vítima levou cinco tiros e o carro ficou crivado de balas. Logo depois dos disparos, os autores fugiram.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a namorada contou que estava em casa quando ouviu os disparos. Saiu quando os disparos pararam para ver o que estava acontecendo e avistou o corpo do namorado, caído, ensanguentado.

O Samu confirmou a morte no local do crime. Foram encontrados, pela perícia, cartuchos de pistola 9 milímetros próximos ao corpo. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.