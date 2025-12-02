Mãe deu três opções para filha mais velha antes de se jogar de hotel em BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A mulher de 32 anos que se jogou da janela de um hotel no hipercentro de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (1º/12), logo depois de jogar a filha de 6 anos teria dado três opções para outra filha, de 13.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, a mãe teria se desentendido com o companheiro no último domingo (30/11) e decidido passar a noite no hotel junto com as filhas. Ao chegar no quarto situado no décimo andar, a mulher chamou a filha mais velha para conversar e disse que ela poderia escolher entre ingerir remédios junto com a mãe e a irmã, ir morar com a avó ou pegar um ônibus para encontrar com o pai biológico no Espírito Santo.

A adolescente negou várias vezes a hipótese de autoextermínio, dizendo que não queria perder a vida. A mãe então disse que a irmã mais nova não teria escolha, por ser muito nova para decidir seu destino, e deu uma grande quantidade de medicamentos à menina, que ficou sonolenta.

Segundo o relato da filha mais velha à Polícia Militar (PMMG), a mãe disse: “Já que você decidiu ficar, primeiro eu vou jogar sua irmã, depois eu me jogo. Um beijo. Te amo”. A mulher jogou a criança já inconsciente, que caiu na marquise do terceiro andar, e se jogou em seguida, caindo na rua.

Diante do ato da mãe, a adolescente correu para pedir ajuda. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Guarda Municipal estiveram no local. Porém, mãe e filha morreram instantaneamente em decorrência da queda.

Após a constatação dos óbitos, a perícia e o rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Histórico de depressão

Segundo a PM, o companheiro da mulher disse em seu depoimento que o casal teve um desentendimento em um bar no centro de BH, onde estavam com as meninas. Ele teria chamado a companheira para voltar para casa, mas ela se recusou.

Ao ver que a mulher não voltou para casa, ele imaginou que ela teria ido para a casa da mãe dela e tentou ligar várias vezes, sem sucesso. Na segunda-feira, ao ficar sabendo do que tinha acontecido, dirigiu-se para o hotel.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou que a mulher sofria de depressão e já havia falado sobre suicídio diversas vezes.

O que aconteceu com a adolescente?

Depois das mortes da mãe e da irmã, a jovem foi entregue aos cuidados de parentes, de acordo com informações obtidas pelo Estado de Minas com uma fonte da Polícia Militar.

O que diz o hotel?

Em nota, o Hotel Nacional Inn Belo Horizonte, onde as vítimas estavam hospedadas, lamentou o ocorrido e informou que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o andamento das investigações. "O Hotel Nacional Inn Belo Horizonte reforça que preza pela segurança de seus hóspedes e colaboradores e mantém padrões operacionais", afirma.

CVV (Centro de Valorização da Vida)

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia