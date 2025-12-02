Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Mãe deu três opções para filha mais velha antes de se jogar de hotel em BH

Mulher disse à filha de 13 anos que sua irmã mais nova não teria escolha, pois era muito nova. Companheiro disse que ela tinha histórico de depressão

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Laura Scardua
AC
Alexandre Carneiro
JM
Júlia Melgaço*
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
AC
Alexandre Carneiro
Repórter
JM
Júlia Melgaço*
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
02/12/2025 11:20

compartilhe

SIGA
x
As vítimas estavam hospedadas no hotel localizado na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Santos Dumont
As vítimas estavam hospedadas no hotel localizado na Rua Espírito Santo, esquina com a Rua Santos Dumont crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

A mulher de 32 anos que se jogou da janela de um hotel no hipercentro de Belo Horizonte, nessa segunda-feira (1º/12), logo depois de jogar a filha de 6 anos teria dado três opções para outra filha, de 13. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo o boletim de ocorrência do caso, a mãe teria se desentendido com o companheiro no último domingo (30/11) e decidido passar a noite no hotel junto com as filhas. Ao chegar no quarto situado no décimo andar, a mulher chamou a filha mais velha para conversar e disse que ela poderia escolher entre ingerir remédios junto com a mãe e a irmã, ir morar com a avó ou pegar um ônibus para encontrar com o pai biológico no Espírito Santo. 

A adolescente negou várias vezes a hipótese de autoextermínio, dizendo que não queria perder a vida. A mãe então disse que a irmã mais nova não teria escolha, por ser muito nova para decidir seu destino, e deu uma grande quantidade de medicamentos à menina, que ficou sonolenta. 

Segundo o relato da filha mais velha à Polícia Militar (PMMG), a mãe disse: “Já que você decidiu ficar, primeiro eu vou jogar sua irmã, depois eu me jogo. Um beijo. Te amo”. A mulher jogou a criança já inconsciente, que caiu na marquise do terceiro andar, e se jogou em seguida, caindo na rua. 

Diante do ato da mãe, a adolescente correu para pedir ajuda. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Guarda Municipal estiveram no local. Porém, mãe e filha morreram instantaneamente em decorrência da queda.

Após a constatação dos óbitos, a perícia e o rabecão da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionados. Os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Histórico de depressão

Segundo a PM, o companheiro da mulher disse em seu depoimento que o casal teve um desentendimento em um bar no centro de BH, onde estavam com as meninas. Ele teria chamado a companheira para voltar para casa, mas ela se recusou. 

Ao ver que a mulher não voltou para casa, ele imaginou que ela teria ido para a casa da mãe dela e tentou ligar várias vezes, sem sucesso. Na segunda-feira, ao ficar sabendo do que tinha acontecido, dirigiu-se para o hotel. 

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou que a mulher sofria de depressão e já havia falado sobre suicídio diversas vezes.

O que aconteceu com a adolescente?

Depois das mortes da mãe e da irmã, a jovem foi entregue aos cuidados de parentes, de acordo com informações obtidas pelo Estado de Minas com uma fonte da Polícia Militar.

O que diz o hotel?

Em nota, o Hotel Nacional Inn Belo Horizonte, onde as vítimas estavam hospedadas, lamentou o ocorrido e informou que está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o andamento das investigações. "O Hotel Nacional Inn Belo Horizonte reforça que preza pela segurança de seus hóspedes e colaboradores e mantém padrões operacionais", afirma.

CVV (Centro de Valorização da Vida)

A recomendação dos psiquiatras é que a pessoa que pensa em suicídio busque um serviço médico disponível. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Voluntários atendem ligações gratuitas 24h por dia no número 188, por chat, via e-mail ou diretamente em um posto de atendimento físico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

centro-de-bh cvv homicidio morte pcmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay