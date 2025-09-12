Se precisar, peça ajuda: a importância de falar sobre saúde mental

O mês de setembro é marcado pela campanha Setembro Amarelo, movimento mundial dedicado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental. Desde 2015, quando a iniciativa começou no Brasil, o objetivo tem sido quebrar tabus, reduzir estigmas e incentivar o diálogo aberto sobre um tema que ainda é cercado de silêncio.

Em 2025, o Centro de Valorização da Vida (CVV) reforça essa missão com o tema: “Conversar pode mudar vidas”, destacando que ouvir e acolher alguém que sofre em silêncio pode ser transformador.

Neste contexto, a psicanalista Araceli Albino, presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo, chama atenção para a necessidade de pedir ajuda: “O suicídio não acontece de forma repentina. Ele é resultado de um sofrimento profundo, que muitas vezes poderia ser prevenido se houvesse espaço para falar e ser ouvido. Se precisar, peça ajuda. Esse é o passo mais importante para romper o ciclo de dor e desesperança”, destaca.

Os números são alarmantes: 14 mil pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil, segundo estimativas recentes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o suicídio é a segunda principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos e a quarta entre jovens de 20 a 29 anos.

Entre os sinais de alerta que merecem atenção, estão:



Alterações emocionais, como ansiedade , tristeza intensa, desesperança ou irritabilidade



, tristeza intensa, desesperança ou irritabilidade Mudanças nos hábitos cotidianos, com perda de interesse por atividades antes prazerosas



Desinteresse e falta de perspectivas em relação ao futuro



Negligência no autocuidado básico, como alimentação, higiene ou adesão a tratamentos médicos

Araceli reforça que o acolhimento profissional é fundamental. “A escuta qualificada pode salvar vidas. Quando alguém encontra espaço seguro para falar sobre suas dores, abre-se uma possibilidade real de transformação. Não é fraqueza pedir ajuda, é um ato de coragem.”

