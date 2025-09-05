Assine
Associação de Psiquiatria lança guia de como abordar saúde mental para influenciadores digitais

A campanha faz parte do Setembro Amarelo, mês de ações de conscientização e prevenção do suicídio

GIULIA PERUZZO
GIULIA PERUZZO
Repórter
05/09/2025 09:24

Diferente da tristeza, depressão é um transtorno mental duradouro e debilitante
Diferente da tristeza, depressão é um transtorno mental duradouro e debilitante crédito: Freepik

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) elaborou uma cartilha educativa explicando como os influenciadores digitais podem falar sobre suicídio online da melhor maneira. A campanha faz parte do Setembro Amarelo, mês de ações de conscientização e prevenção do suicídio.

A campanha, presente no Brasil desde 2013, tem o objetivo de incentivar o diálogo sobre saúde mental de forma responsável, divulgando formas que as pessoas em sofrimento psíquico possam buscar ajuda. Considerando que, cada vez mais pessoas estão recorrendo à internet e à inteligência artificial para cuidar da saúde mental, a orientação se faz necessária, segundo a cartilha.

"Começamos a ver muitas pessoas falando para chamar privadamente para poder ajudar com a saúde mental", afirma o presidente da ABP, Antônio Geraldo da Silva. "Então vamos pelo menos mostrar que é muito grave falar absurdos, falar coisas que não conhece e prometer ajuda.

Ele reforça que é imprescindível indicar e procurar um especialista, e que a suicidologia, estudo do suicídio, é uma questão muito série e deve ser tratada como tal. Para o psiquiatra, o mote da campanha é agir e conscientizar, quebrar os estigmas e mostrar saídas para as pessoas.

O guia, elaborado especificamente para influenciadores digitais e criadores de conteúdo, traz exemplos de postagens e explicita o que se deve ou não fazer ao falar sobre suicídio, a fim de não prejudicar ou desenvolver gatilhos em quem está com ideações suicidas ou sofrimento psicológico.

O que não deve ser feito

  • Divulgar detalhes das histórias de suicídio ou citar métodos utilizados; isso pode gerar gatilhos
  • Romantizar o sofrimento da pessoa que cometeu suicídio
  • Repostar imagens, bilhetes ou áudios sensacionalistas
  • Oferecer ajuda via mensagens diretas, como se fosse um terapeuta
  • Postar testes de autodiagnóstico online
  • Dizer coisas superficiais como "vai passar" ou "pense positivo"
  • Evitar termos como "louco", "depressivo" ou "pirado"; troque por "pessoa com depressão", "vivendo um momento difícil" e "em sofrimento"
  • Sugerir tratamentos sem embasamento científico
  • Estimular uso de álcool e drogas
  • Divulgar jogos de azar

O que você pode e deve falar

  • Incentivar a busca por ajuda profissional: psiquiatras, psicólogos, e locais que fazem atendimento de saúde mental, como Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e projetos específicos de diferentes regiões 
  • Falar sobre praticar autocuidado, a importância da saúde mental e do apoio entre amigos e família
  • Compartilhar conteúdos confiáveis, de fontes institucionais como a OMS (Organização Mundial de Saúde), a ABP e o Ministério da Saúde
  • É válido dar espaço para histórias de superação, mas com respeito e ética, sem romantizar momentos difíceis
  • Dizer que cada tratamento é único, e não existe receita pronta de internet para cuidado em saúde mental
  • Ajudar a combater o preconceito contra pessoas com transtornos mentais
  • Usar uma linguagem acolhedora, gentil e sem julgamentos, combinando informação e afeto

ONDE BUSCAR AJUDA

  • CVV (Centro de Valorização da Vida)
  • Voluntários atendem ligações gratuitas 24 horas por dia no número 188 ou pelo site www.cvv.org.br
  • Mapa Saúde Mental
  • Site mapeia diversos tipos de atendimento: www.mapasaudemental.com.br

