ASSASSINATO

BH: homem leva tiro no pescoço, pula muro de casa e morre no quintal

Vítima tentou fugir e pulou muro de residência, mas morreu no quintal depois de ser atingida no pescoço

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/12/2025 08:08

Homem é assassinado na madrugada desta terça (2/12), em Belo Horizonte
Homem é assassinado na madrugada desta terça (2/12), em Belo Horizonte crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (2/12), na Rua Boa Vista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima estava na rua quando foi surpreendida por criminosos que se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Ainda de acordo com a PM, o homem tentou fugir correndo e chegou a pular o muro da casa de uma moradora.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem já sem vida no quintal da residência, com ferimentos provocados por tiros, incluindo um no pescoço.

O Samu confirmou a morte. O rabecão da Polícia Civil foi acionado para a remoção do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). A motivação e a autoria do crime serão investigadas.

