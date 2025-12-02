BH: homem leva tiro no pescoço, pula muro de casa e morre no quintal

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (2/12), na Rua Boa Vista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, a vítima estava na rua quando foi surpreendida por criminosos que se aproximaram e efetuaram diversos disparos. Ainda de acordo com a PM, o homem tentou fugir correndo e chegou a pular o muro da casa de uma moradora.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem já sem vida no quintal da residência, com ferimentos provocados por tiros, incluindo um no pescoço.

O Samu confirmou a morte. O rabecão da Polícia Civil foi acionado para a remoção do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). A motivação e a autoria do crime serão investigadas.

