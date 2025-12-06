Grande BH: homem é executado a tiros na porta de casa ao voltar de futebol

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 28 anos foi assassinado na porta de casa na noite deste sábado (6/12), na Rua Pequizeiros, no Bairro Bom Destino, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar recebeu denúncia anônima por volta das 20h.

Segundo os militares, a vítima tinha ido jogar futebol com os amigos e estava chegando em casa, quando foi surpreendida pelo atirador. Em frente ao imóvel há uma área de mata, onde, de acordo com a PM, o responsável pelo assassinato pode ter ficado escondido à espera do jovem.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima tinha passagens por roubo, ameaça e outras ocorrências de menor potencial ofensivo, como vias de fato.

A mãe do rapaz relatou que o filho vinha recebendo ameaças de morte, mas não soube informar o motivo. A mulher afirmou ainda que essas ameaças teriam sido feitas por indivíduos conhecidos na região e ligados ao tráfico de drogas.

Com base nessas informações, a Polícia Militar já identificou possíveis suspeitos, mas ninguém havia sido localizado até a última atualização desta reportagem.

Na cena do crime, os policiais recolheram 15 cápsulas deflagradas de pistola calibre 380 e quatro de calibre 12. O caso será investigado pela Polícia Civil.

