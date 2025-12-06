Assine
FOGO CONTROLADO

BH: incêndio de grande proporção atinge depósito; há relatos de explosões

Bombeiros controlaram o fogo em depósito de materiais de construção no Bairro Santo André, na noite deste sábado (6/12)

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
06/12/2025 22:53

Ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Defesa Civil e da Cemig
Ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Defesa Civil e da Cemig crédito: CBMMG

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite deste sábado (6/12), um depósito de materiais para construção localizado na Rua Mendes de Oliveira, esquina com a Rua Pedro Lessa, no Bairro Santo André, em Belo Horizonte.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar (PM), da Defesa Civil e da Cemig. Moradores relataram ter ouvido estouros e explosões, além de grande volume de fumaça. Ninguém ficou ferido.

A chamada para o atendimento foi registrada às 19h05. Segundo os Bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente pela área comercial do imóvel, onde funciona o depósito, e alcançaram também a rede elétrica, atingindo um poste e a fiação. A Cemig foi acionada e enviou técnicos para atuar no desligamento e na avaliação dos danos.

O prédio abriga ainda uma residência sobre a parte comercial, o que aumentou a preocupação das equipes. As chamas altas também ameaçavam casas vizinhas e um depósito de gás localizado nos fundos do imóvel.

Apesar do risco, os Bombeiros conseguiram proteger a central de gás, que não chegou a ser atingida. O incêndio foi controlado por volta das 19h50, e as guarnições entraram na fase de rescaldo.

Além do combate ao fogo, os militares também realizaram a retirada de cães que atuavam como vigias no estabelecimento. A PM isolou a área e controla o trânsito no entorno para garantir a segurança dos moradores e das equipes.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar possíveis danos estruturais no prédio. Até o momento, de acordo com os Bombeiros, não há indícios de ação criminosa. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

