CRIME EM BH

Homem com diversas passagens é reconhecido e morto a tiros em BH

Motivação do crime ainda não foi definida. O assassinato aconteceu no bairro Salgado Filho, na Região Oeste de BH, neste sábado (6/12)

Giovanna de Souza
06/12/2025 20:29

Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha passagens por roubo, tráfico, lesão corporal e ameaça crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na porta da casa onde estava hospedado, no bairro Salgado Filho, no Oeste de Belo Horizonte, ao final da tarde deste sábado (6/12).

Informações preliminares da Polícia Militar indicam que a vítima entrou em conflito com o padrasto da filha após ligar para a menina e pedir que se encontrassem. Ele, porém, mora em um endereço distante do bairro Salgado Filho.

Em determinado momento, a vítima saiu para a Rua Campo Formoso e foi reconhecida por ocupantes de um carro que passava pela via. O veículo retornou, e os atiradores iniciaram os disparos.

Ao Estado de Minas, o tenente Renan, responsável pela ocorrência, informou que os suspeitos ainda não foram localizados. A motivação do crime permanece indefinida, assim como quem tinha conhecimento do endereço onde a vítima estava.

Segundo a PM, o homem tinha passagens pelos crimes de roubo, tráfico, lesão corporal e ameaça.

A ocorrência segue em andamento.

Matéria em atualização

