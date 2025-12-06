Homem com diversas passagens é reconhecido e morto a tiros em BH
Motivação do crime ainda não foi definida. O assassinato aconteceu no bairro Salgado Filho, na Região Oeste de BH, neste sábado (6/12)
Um homem de 33 anos foi morto a tiros na porta da casa onde estava hospedado, no bairro Salgado Filho, no Oeste de Belo Horizonte, ao final da tarde deste sábado (6/12).
Informações preliminares da Polícia Militar indicam que a vítima entrou em conflito com o padrasto da filha após ligar para a menina e pedir que se encontrassem. Ele, porém, mora em um endereço distante do bairro Salgado Filho.
Em determinado momento, a vítima saiu para a Rua Campo Formoso e foi reconhecida por ocupantes de um carro que passava pela via. O veículo retornou, e os atiradores iniciaram os disparos.
Ao Estado de Minas, o tenente Renan, responsável pela ocorrência, informou que os suspeitos ainda não foram localizados. A motivação do crime permanece indefinida, assim como quem tinha conhecimento do endereço onde a vítima estava.
Segundo a PM, o homem tinha passagens pelos crimes de roubo, tráfico, lesão corporal e ameaça.
A ocorrência segue em andamento.
Matéria em atualização