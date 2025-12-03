Justiça condena dupla a 31 anos por execução a tiros em frente a bar em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Justiça condenou, nessa terça-feira (2/12), dois homens pela execução a tiros de Brenner Augusto Rosa e pela tentativa de homicídio de outras duas pessoas no município de Três Corações (MG), no Sul do estado. O assassinato foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas na cidade. A sentença foi divulgada nesta quarta-feira (3/12) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

O juiz César Rodrigo Iotti fixou a pena em 31 anos, três meses e dez dias de reclusão para os réus Marcos Vinícius dos Santos, conhecido como ‘Marcola’, e Robison Martins Júnior, o ‘Dedeco’. Eles vão cumprir a sentença em regime inicialmente fechado e não podem recorrer em liberdade.

Em 13 de dezembro de 2020, Marcola e Dedeco, acompanhados de um adolescente e de outro indivíduo, solicitaram uma corrida por aplicativo. Armados, ordenaram ao motorista que seguisse até o local onde as três vítimas estavam, em frente a um bar no Bairro Nossa Senhora de Fátima.

Marcos Vinícius e Robison desembarcaram do veículo e deram início aos disparos. Brenner foi atingido por três tiros na região lombar e morreu. A segunda vítima foi ferida na perna e sobreviveu, enquanto a terceira não foi atingida e conseguiu fugir.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia, condenando os réus por homicídio triplamente qualificado: motivo torpe ligado a disputas do tráfico de drogas, por perigo comum e por emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A sentença ainda prevê o crime de corrupção de menores, já que a dupla levou um adolescente para a atividade criminosa.

