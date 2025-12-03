Homem morre atropelado por ônibus no Hipercentro de Belo Horizonte

Um homem morreu atropelado por um ônibus do transporte público de Belo Horizonte na Praça Raul Soares, no Hipercentro da capital, no fim da tarde desta quarta-feira (3/12). Após o acidente, a vítima ficou com as pernas presas a uma das rodas do veículo.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os militares moveram o homem para que a equipe do Samu realizasse o atendimento, mas ele já estava em óbito.

De acordo com informações prestadas ao CBMMG durante o acionamento, a vítima seria um morador de rua. Aguarde mais informações.

