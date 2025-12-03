Assine
ACIDENTE FATAL

Homem morre atropelado por ônibus no Hipercentro de Belo Horizonte

Acidente ocorreu na Praça Raul Soares, no fim da tarde desta quarta-feira (3/12). Óbito foi constatado no local

Repórter
03/12/2025 20:02

Equipes dos Bombeiros e do Samu foram acionadas até o local
Equipes dos Bombeiros e do Samu foram acionadas até a Praça Raul Soares, na Região Central da capital crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem morreu atropelado por um ônibus do transporte público de Belo Horizonte na Praça Raul Soares, no Hipercentro da capital, no fim da tarde desta quarta-feira (3/12). Após o acidente, a vítima ficou com as pernas presas a uma das rodas do veículo. 

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os militares moveram o homem para que a equipe do Samu realizasse o atendimento, mas ele já estava em óbito.

Leia Mais

De acordo com informações prestadas ao CBMMG durante o acionamento, a vítima seria um morador de rua. Aguarde mais informações. 

